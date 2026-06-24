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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

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Historial de récords de traspasos femeninos: Lista de las jugadoras más caras del fútbol femenino

Women's football
G. Geyoro
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
O. Smith
Arsenal Women
N. Girma
R. Kundananji
K. Walsh
Chelsea FC Women
Orlando Pride
Bay FC
Barcelona
Liga de Campeones
NWSL
Real Madrid Femenino
Tarciane
Liga MX Femenil
OL Lyonnes
Manchester City Women
Madrid Femenino
BK Haecken FF
San Diego Wave FC
WSL Serie Primavera
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
London City Lionesses
L. da Silva
S. Coffey
J. Shaw
Paris Saint Germain
Tigres
Angel City FC
Liverpool FC Women
North Carolina Courage
Gotham FC
Houston Dash
Portland Thorns
Chicago Stars
C. Hutton
C. Bethune
Kansas City Current
Washington Spirit
C. Martinez
Olimpia

El Chelsea, el Arsenal, el Orlando Pride y las London City Lionesses batieron el récord mundial en 2025, reflejo del creciente gasto en el fútbol femenino.

Con el crecimiento mundial del fútbol femenino, aumenta el récord de traspasos. Solo en 2025 se batió cuatro veces. La cifra que el Chelsea pagó en 2020 por Pernille Harder, entonces la más alta, ahora ni siquiera figura entre los 30 primeros.

Keira Walsh la reemplazó en 2022 al pasar del Manchester City al Barcelona, pero ese movimiento ya no está entre los 15 más caros. La propia centrocampista inglesa protagonizó un fichaje aún más costoso en enero de 2025, al regresar a Inglaterra para firmar con el Chelsea.

¿Cuáles son los traspasos más caros de la historia? GOAL los repasa.

  • Ludmila Brazil Women 2025Getty Images

    15Ludmila (de las Chicago Stars a las San Diego Wave)

    La estrella brasileña Ludmila podría protagonizar el segundo traspaso más lucrativo de la historia de la NWSL en 2026, al pasar de las Chicago Stars a las San Diego Wave por 800 000 dólares (582 000 libras).

    A sus 31 años, la delantera es una figura destacada del fútbol femenino tras brillar en el Atlético de Madrid entre 2017 y 2024, donde marcó 59 goles en 137 partidos de liga. Esas actuaciones convencieron al Chicago Stars para ficharla con un contrato de tres años a mediados de la temporada 2024.

    Sin embargo, tras una temporada y media, San Diego pagó hasta 1 000 000 de dólares (727 000 libras) para ficharla.

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  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    14Sam Coffey (de las Portland Thorns al Manchester City)

    El Manchester City, líder cómodo de la Superliga Femenina, reforzó su plantilla en el mercado de enero de 2026 fichando a la centrocampista Sam Coffey.

    Tras consolidarse como una de las mejores “6” con las Portland Thorns y la selección estadounidense, su fichaje batió el récord del club: 650 000 libras (875 000 dólares). Si ayuda a ganar la WSL por primera vez en diez años, la inversión habrá valido la pena.

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    13Racheal Kundananji (del Madrid CFF al Bay FC)

    Poco antes de que Barbra Banda fichara por el Orlando Pride por una gran suma, su compañera en la selección de Zambia, Racheal Kundananji, se convirtió en la futbolista más cara del mundo al pasar al Bay FC de la NWSL. El club de expansión mostró sus intenciones al pagar 862 000 dólares (685 000 libras) para ficharla, procedente del Madrid CFF, donde marcó 33 goles en 43 partidos de liga.

    En Estados Unidos aún no ha alcanzado esas cifras, y el Bay FC, en general, todavía no ha dejado huella en la NWSL desde su llegada en 2024.

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  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    12Keira Walsh (del Barcelona al Chelsea)

    Walsh regresó a Inglaterra en enero de 2025, cuando el Chelsea fichó al centrocampista el último día del mercado. El pago inicial fue de 460 000 libras (572 000 dólares), pero se preveía que subiera por complementos y bonificaciones. Al cierre de la temporada 2024-25, la prensa española confirmó que el club londinense terminó pagando 850 000 € (714 000 £/884 000 $) por uno de los mejores centrocampistas defensivos del mundo.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    11Claudia Martínez (del Club Olimpia al Washington Spirit)

    Claudia Martínez, de 17 años, fue la revelación de la Copa América 2025: marcó seis goles en cinco partidos y compartió la Bota de Oro pese a que Paraguay no alcanzó las semifinales. 

    El Washington Spirit la fichó en enero de 2026, y ESPN reveló que el club de la NWSL pagó 950 000 dólares al Club Olimpia apenas unos días después de su 18.º cumpleaños.

  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    10Tarciane (del Houston Dash al Lyon)

    Tras una sola temporada en la NWSL, Tarciane se convirtió en la segunda jugadora más cara de la historia al fichar por el Lyon en febrero de 2025. Según L'Équipe, su traspaso de 960 000 dólares (762 000 libras) batió el récord de la liga femenina francesa y habría sido el mundial de haberse cerrado unas semanas antes.

  • Croix BethuneImagn

    9Croix Bethune (del Washington Spirit al Kansas City Current)

    El 11 de febrero, en minutos frenéticos de la NWSL, Croix Bethune y otra jugadora ingresaron al «club del millón de dólares». La centrocampista de 24 años, elegida Novata y Centrocampista del Año en la NWSL 2024, pidió su traspaso al Washington Spirit —que la había elegido tercera en el draft dos años antes— y fichó por el Kansas City Current por un millón de dólares (732 000 libras).

    Fue incluida en el segundo equipo ideal de la NWSL en 2025 tras ayudar al Spirit a llegar a la final y formó parte de la selección estadounidense que ganó oro en París 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    8Claire Hutton (del Kansas City Current al Bay FC)

    Minutos antes de anunciar el fichaje de Bethune por el Current, el club informó que Claire Hutton, finalista al premio a la Novata del Año de la NWSL 2025, se marchaba al Bay FC en un traspaso valorado en 1,1 millones de dólares (805 000 libras). La futbolista, de 20 años, fue clave en Kansas City desde su debut adolescente y contribuyó al título NWSL Shield 2025. Ahora lleva su talento a California para la primera temporada de Emma Coates con Bay FC.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    7Naomi Girma (del San Diego Wave al Chelsea)

    Sin embargo, el récord mundial lo estableció Naomi Girma, fichada por el Chelsea en enero de 2025 por 883 000 libras (1 100 000 dólares), convirtiéndose en la primera jugadora en alcanzar el millón de dólares en el fútbol femenino. A sus 24 años, Girma ya es considerada una de las mejores defensas centrales del mundo, si no la mejor. Se forjó esa fama en sus tres primeras temporadas en la NWSL con el San Diego Wave y la consolidó en los Juegos Olímpicos de 2024, donde ganó oro con la selección de Estados Unidos.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    6Jaedyn Shaw (del North Carolina Courage al Gotham)

    En 2025, el Gotham pagó 1 250 000 dólares (909 000 libras) por Jaedyn Shaw, el traspaso más caro de la historia de la NWSL. Llegó a la liga a mediados de 2022, con 17 años, y de inmediato se convirtió en la jugadora más joven en marcar en su debut, con el San Diego Wave ante el Chicago. Su brillo creció en 2023, cuando el Wave ganó el NWSL Shield.

    En enero de 2025 fichó por el North Carolina Courage en un traspaso entonces récord, superado meses después cuando el Gotham pagó 1,25 millones de dólares por ella. Con el nuevo club, Shaw conquistó su primer título de la NWSL tras destacar en la final contra el Washington Spirit.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    5Olivia Smith (del Liverpool al Arsenal)

    Girma ostentó el récord mundial de traspaso más alto en el fútbol femenino durante seis meses, hasta que el Arsenal convirtió a Olivia Smith en la primera jugadora en alcanzar el millón de libras en julio de 2025. Los Gunners ya habían sufrido la magia de la joven de 20 años en los cuartos de final de la FA Cup, cuando inspiró al Liverpool a una victoria inesperada, así que no dudaron en pagar una cifra récord para asegurarse sus servicios.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4Alyssa Thompson (de Angel City al Chelsea)

    El último día del mercado de fichajes de la WSL en 2025, varios medios contradijeron la cifra del traspaso de Alyssa Thompson al Chelsea. The Athletic lo situó por debajo del millón de libras, pero The Telegraph y The Guardian lo elevaron. Ambos medios aseguraron que el fichaje superaba el récord del club establecido con Girma y podría convertirse en el más caro del mundo, aunque en un principio se creyó que no alcanzaba lo pagado por el Orlando Pride por Lizbeth Ovalle.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    3Lizbeth Ovalle (de los Tigres al Orlando Pride)

    El fichaje de Smith por el Arsenal ostentó el récord mundial de traspaso femenino apenas un mes, hasta que el Orlando Pride pagó más por la mexicana Ovalle en agosto de 2025. La futbolista, de 25 años, había sonado para Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid y Wolfsburgo tras brillar con Tigres, pero finalmente fichó por el actual campeón de la NWSL por 1,5 millones de dólares (1,1 millones de libras).

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2Felicia Schroder (del Hacken al Real Madrid)

    En verano de 2026, el fichaje de Felicia Schroder del Hacken al Real Madrid se calificó como traspaso récord mundial, con un coste estimado de 15 millones de coronas suecas (1,16 millones de libras/1,56 millones de dólares).

    Sin embargo, muchos señalaban el fichaje de Ovalle con el Orlando Pride como referencia, mientras que varios periodistas y un informe de la FIFA indicaban que el traspaso de Grace Geyoro al London City Lionesses superó al de la mexicana en la NWSL.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (del PSG a las London City Lionesses)

    El último día del mercado de fichajes de la WSL 2025, el London City Lionesses batió el récord de traspaso femenino al pagar 1,65 millones de euros (1,43 millones de libras/1,93 millones de dólares) por la capitana del París Saint-Germain, Grace Geyoro, de cara a su debut en la máxima categoría. El London City, respaldado por los miles de millones de Michele Kang —también dueña del Lyon, acérrimo rival del PSG—, no escatimó en gastos para preparar su debut en la WSL.

    El club negó el pago de un récord mundial, pero varios periodistas lo confirmaron. Meses después, el informe oficial de la FIFA lo ratificó: Geyoro fue el fichaje internacional más caro del fútbol femenino en 2025, superando a Thompson, Ovalle y Girma.