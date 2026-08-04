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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Historia del récord de traspasos en el fútbol femenino: lista de las jugadoras más caras del fútbol femenino

Women's football
G. Geyoro
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
O. Smith
Arsenal Women
N. Girma
R. Kundananji
K. Walsh
Chelsea FC Women
Orlando Pride
Bay FC
Barcelona
Liga de Campeones
NWSL
Real Madrid Femenino
Tarciane
Liga MX Femenil
OL Lyonnes
Manchester City Women
Madrid Femenino
BK Haecken FF
San Diego Wave FC
WSL Serie Primavera
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
London City Lionesses
J. Shaw
Paris Saint Germain
Tigres
Angel City FC
Liverpool FC Women
North Carolina Courage
Gotham FC
Houston Dash
C. Hutton
C. Bethune
Kansas City Current
Washington Spirit
C. Martinez
Olimpia
M. Malard
Manchester United Women
Kerolin

Solo en 2025, el Chelsea, el Arsenal, el Orlando Pride y el London City Lionesses batieron el récord mundial, a medida que crece el gasto en el fútbol femenino

A medida que el fútbol femenino sigue creciendo en todo el mundo, también lo hace el récord de traspaso del deporte. De hecho, solo en 2025, la cifra récord mundial se batió nada menos que cuatro veces. Eso significa que el dinero que Chelsea desembolsó en el verano de 2020 para fichar a Pernille Harder por la mayor cantidad en la historia del fútbol femenino está ya bastante abajo en la lista de los traspasos más caros, fuera incluso del top 40.

Keira Walsh ocupó el lugar de Harder y se colocó en lo más alto de esa lista en el verano de 2022, pero su traspaso del Manchester City al Barcelona ya ni siquiera está entre los 20 primeros, y la propia centrocampista inglesa formó parte de una operación más cara en enero de 2025, cuando regresó a Inglaterra para unirse al Chelsea.

Entonces, ¿cuáles son los traspasos más lucrativos de la historia del fútbol femenino? GOAL desglosa las operaciones más caras que ha visto este deporte hasta la fecha...

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    15Racheal Kundananji (del Madrid CFF al Bay FC)

    Fue apenas unas semanas antes del propio traspaso millonario de Barbra Banda al Orlando Pride cuando Racheal Kundananji, su compañera de selección en Zambia, se convirtió en la futbolista más cara del mundo al fichar por otro club de la NWSL, Bay FC. El equipo de expansión lanzó toda una declaración de intenciones cuando pagó 862.000 $ (685.000 £) para llevarla a California desde el Madrid CFF, con el que marcó 33 goles en 43 partidos de liga.

    Kundananji todavía no ha alcanzado del todo ese nivel en Estados Unidos, pero Bay FC en general aún no ha logrado dejar una huella real en la NWSL desde su llegada a la liga en 2024.

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  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    14Keira Walsh (del Barcelona al Chelsea)

    Walsh regresó a Inglaterra en enero de 2025, cuando el Chelsea completó un sensacional fichaje de última hora de la centrocampista. Aunque se informó de que la cantidad inicial rondaba las 460.000 libras (572.000 dólares), era probable que aumentara con variables y bonus. Al final de la temporada 2024-25, los medios españoles informaron de que eso fue exactamente lo que ocurrió, y que el Chelsea acabó pagando 850.000 euros (714.000 libras/884.000 dólares) por una de las mejores centrocampistas defensivas del planeta.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    13Claudia Martinez (del Club Olimpia al Washington Spirit)

    Claudia Martínez fue una de las grandes revelaciones de 2025, gracias a una increíble Copa América en la que marcó seis goles en solo cinco partidos con una selección de Paraguay que ni siquiera alcanzó las semifinales, lo que le valió compartir la Bota de Oro con solo 17 años. 

    El Washington Spirit también quedó claramente impresionado por lo que vio de la joven delantera y la fichó unos meses después, en enero de 2026. ESPN informó de que el club de la NWSL pagó la friolera de 950.000 $ para incorporarla desde el Club Olimpia, apenas unos días después de que Martínez celebrara su 18º cumpleaños.

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  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    12Tarciane (del Houston Dash al Lyon)

    Tras solo una temporada en la NWSL, Tarciane se convirtió en la segunda jugadora más cara de todos los tiempos cuando fichó por el Lyon en febrero de 2025. L'Equipe informó de que el traspaso de la jugadora de 21 años rondó los 960.000 $ (762.000 £), un récord para la máxima categoría femenina francesa y una cifra que la habría convertido en la poseedora del récord mundial si se hubiera tratado de una operación cerrada apenas unas semanas antes.

  • Croix BethuneImagn

    11Croix Bethune (del Washington Spirit al Kansas City Current)

    Dos jugadoras más se unieron al club del millón de dólares el mismo día en unos minutos frenéticos en la NWSL el 11 de febrero, empezando por Croix Bethune. La futbolista de 24 años, que fue nombrada tanto Novata del Año como Centrocampista del Año de la NWSL en 2024, pidió salir traspasada del Washington Spirit, que la había elegido con el número 3 absoluto del draft dos años antes, y acabó en el Kansas City Current por 1 millón de dólares (732.000 £).

    Bethune recibió honores del segundo equipo en la votación del Mejor XI de la NWSL en 2025, mientras ayudaba al Spirit a alcanzar el partido por el campeonato de la NWSL, y formó parte de la selección femenina de Estados Unidos que ganó el oro olímpico en París 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    10Claire Hutton (del Kansas City Current al Bay FC)

    Apenas unos minutos antes de que se anunciara el fichaje de Bethune por el Current, el club reveló que Claire Hutton, finalista del premio a la Novata del Año de la NWSL 2025, se había marchado para unirse a Bay FC en una operación valorada en 1,1 millones de dólares (805.000 libras). La jugadora de 20 años había sido una pieza clave para Kansas City desde que irrumpió en el primer equipo siendo adolescente, ayudando al equipo a ganar la NWSL Shield en 2025, y ahora llevará ese talento a California de cara a la primera temporada de Emma Coates al frente de Bay FC.

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    9Melvine Malard (del Manchester United al Chelsea)

    Se informó de diferentes cifras por el traspaso de Melvine Malard del Manchester United al Chelsea, que se produjo en julio de 2026. La mayoría de las informaciones, sin embargo, situaban la cantidad en torno a 850.000 £ (1,14 millones de dólares), lo que supuso una venta récord para el club en el caso del Manchester United y convirtió la operación en la tercera de la historia del Chelsea en superar el millón de dólares.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    8Naomi Girma (de San Diego Wave al Chelsea)

    Naomi Girma fichó por el Chelsea en enero de 2025 por 883.000 £, una cantidad que equivale a 1.100.000 $ y que, por tanto, la convirtió en la primera jugadora de un millón de dólares en el fútbol femenino. 

    A pesar de tener solo 24 años, Girma ya está considerada de forma generalizada como una de las mejores defensas centrales de todo el mundo, si no la mejor. Es una reputación que se labró en sus tres primeras temporadas en la NWSL con el San Diego Wave y que, sin duda, consolidó con sus actuaciones con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2024, en los que ella y su equipo ganaron el oro.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    7Jaedyn Shaw (del North Carolina Courage al Gotham)

    El traspaso más lucrativo de la historia entre dos clubes de la NWSL llegó a mediados de 2025, cuando Gotham pagó 1.250.000 dólares (909.000 libras) por Jaedyn Shaw. Después de llegar a la liga a mitad de la campaña de 2022, con solo 17 años, Shaw llamó inmediatamente la atención, convirtiéndose en la jugadora más joven en marcar en su debut en la competición cuando vio puerta con el San Diego Wave ante Chicago. Su estrella siguió brillando con fuerza, además, especialmente en la temporada 2023, en la que el Wave ganó la NWSL Shield.

    Sin embargo, no se quedaría en la costa oeste. En enero de 2025, Shaw se marchó al North Carolina Courage en una de las operaciones más valiosas de la NWSL hasta la fecha, pero eso quedó completamente superado más tarde ese mismo año, cuando Gotham pagó una cifra récord en la liga para incorporarla. Unos meses después, Shaw celebraba el primer título de la NWSL de su carrera, siendo decisiva en el último partido de la temporada en la victoria sobre el Washington Spirit.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    6Olivia Smith (del Liverpool al Arsenal)

    Girma ostentó el récord mundial de traspaso en el fútbol femenino durante seis meses, hasta que el Arsenal convirtió a Olivia Smith en la primera jugadora de un millón de libras en julio de 2025. El Arsenal sufrió en los cuartos de final de la FA Cup, a principios de ese mismo año, la magia de la futbolista de 20 años, que inspiró al Liverpool a una victoria improbable, por lo que no tenían ninguna duda cuando se trataba de su talento, hasta el punto de que estaban dispuestos a pagar una cifra nunca antes vista en el fútbol femenino para hacerse con sus servicios.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    5Lizbeth Ovalle (de Tigres a Orlando Pride)

    El fichaje de Smith por el Arsenal ostentó el récord mundial de traspaso en el fútbol femenino durante poco más de un mes, antes de que el Orlando Pride pagara una cantidad aún mayor para hacerse con los servicios de la sensación mexicana Ovalle en agosto de 2025. La jugadora, de 25 años, había sido vinculada previamente con todos los grandes clubes de Europa, con Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid y Wolfsburgo interesados tras sus destacadas actuaciones con Tigres. Sin embargo, el próximo capítulo de su carrera se desarrollará en Estados Unidos, después de fichar por las vigentes campeonas de la NWSL por una cifra récord mundial de 1,5 millones de dólares (1,1 millones de libras).

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4Alyssa Thompson (de Angel City al Chelsea)

    Hubo muchas informaciones distintas sobre la cantidad que pagó el Chelsea por Alyssa Thompson el último día del mercado de la WSL en el verano de 2025. En un primer momento, The Athletic dijo que se quedó ligeramente por debajo de la barrera del millón de libras, antes de que tanto The Telegraph como The Guardian sugirieran lo contrario. Estos dos últimos entendían que la operación suponía un récord del club para el Chelsea, superando la cantidad pagada por Girma, y afirmaban que podría aumentar hasta convertirse en un récord mundial, aunque parecía estar por debajo de lo que pagó el Orlando Pride por Lizbeth Ovalle de inicio.

    Sin embargo, cuando la FIFA publicó su informe global de traspasos de 2025, en enero de 2026, situó la cantidad del traspaso de Thompson por encima de la de Ovalle, y ESPN señaló en el momento de la operación inicial que podría llegar a alcanzar un valor de 2 millones de dólares (1,5 millones de libras).

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    3Kerolin (del Manchester City al Barcelona)

    En cuanto a la cantidad inicial, el traspaso de Kerolin al Barcelona desde el Manchester City por 1,25 millones de libras (1,68 millones de dólares) se sitúa como la tercera operación más grande de la historia del fútbol femenino. La internacional brasileña solo se había mudado a Inglaterra en enero de 2025, procedente del North Carolina Courage de la NWSL, pero apenas 18 meses después puso rumbo a Cataluña, después de que el Barça se rascara el bolsillo por una delantera versátil tras las salidas de Alexia Putellas y Salma Paralluelo.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2Felicia Schroder (del Hacken al Real Madrid)

    Cuando Felicia Schroder completó su traspaso del Hacken al Real Madrid en el verano de 2026, fue ampliamente presentado como un fichaje de récord mundial. Sin embargo, la cifra a batir se citó de forma constante como el traspaso de Ovalle al Orlando Pride, mientras que varios periodistas, y un informe de traspasos de la propia FIFA, señalaron que el fichaje de Grace Geyoro por el London City Lionesses fue superior al que llevó a la internacional mexicana a la NWSL.

    Un portavoz del Hacken dijo a Reuters: "Se basa en que este precio es superior a la anterior cifra récord de 1,5 millones de dólares, una cifra récord que confirmó en su momento el Orlando Pride. Sin embargo, cuál es exactamente este precio es algo que no vamos a hacer público".

    Aunque en algunos casos la cantidad se redondeó a 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares), los medios suecos informaron de que rondaba los 15 millones de coronas suecas, lo que la situaría en torno a 1,35 millones de euros (1,16 millones de libras/1,56 millones de dólares).

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (del PSG al London City Lionesses)

    El último día del mercado de la WSL en el verano de 2025 se batió un nuevo récord de traspaso en el fútbol femenino, ya que el London City Lionesses pagó 1,65 millones de euros (1,43 millones de libras/1,93 millones de dólares) para incorporar al club a la capitana del Paris Saint-Germain, Grace Geyoro, antes de su debut en la máxima categoría. El London City cuenta con el respaldo de los miles de millones de Michele Kang, que también es propietaria del Lyon, eterno rival del PSG, y el club gastó con generosidad ese dinero en la preparación de su estreno en la WSL.

    El London City negó las afirmaciones de que se hubiera pagado una cifra récord mundial por Geyoro. Sin embargo, varios periodistas informaron de lo contrario y el informe oficial global de transferencias de la FIFA, publicado unos meses después, situó a Geyoro como el mayor traspaso internacional del fútbol profesional femenino en 2025, por delante de las operaciones de Thompson, Ovalle y Girma.