«Hice algunas cosas malas»: Alejandro Garnacho asume la responsabilidad de la caída del Manchester United antes de su fichaje por el Chelsea, y admite que su amarga salida de Old Trafford le «dolió»

La etapa del jugador de 21 años en Manchester terminó en tensión tras su ruptura con el exentrenador Rubén Amorim. Garnacho generó fricciones en el vestuario y usó las redes sociales para mostrar su frustración, lo que llevó al club a autorizar su traspaso a Stamford Bridge.

Al repasar su marginación previa a la mudanza a Londres, admitió su parte de culpa en el clima enrarecido. En una entrevista con la Premier League declaró: «Los últimos seis meses no jugaba como antes en el Manchester United. Empecé a quedarme en el banquillo; no es tan malo, solo tenía 20 años, pero en mi cabeza debía jugar siempre.

En mi mente quizá también sea culpa mía, empecé a hacer algunas cosas malas. Pero sí, fue simplemente un momento de la vida y a veces hay que tomar decisiones, y estoy muy orgulloso de estar aquí y seguir en la Premier League en un club como este».

La situación se agravó por las noticias sobre problemas disciplinarios que marcaron su última temporada con Amorim.