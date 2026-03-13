¡Hermano y hermana se quedan en el club! Lauren James firma un nuevo contrato con el Chelsea pocas horas después de que su hermano Reece hiciera lo propio

La trayectoria de Lauren es una historia de notable crecimiento: se formó en la cantera del Chelsea desde las categorías sub-10 hasta sub-14, antes de regresar al oeste de Londres procedente del Manchester United en 2021. Desde entonces, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del fútbol femenino. Con 105 partidos y 31 goles, ha sido fundamental para conseguir cuatro títulos consecutivos de la Superliga Femenina, tres Copas de Inglaterra y una Copa de la Liga. La directora ejecutiva del Chelsea Femenino, Aki Mandhar, destacó su importancia afirmando: «Estamos encantados de que Lauren renueve su contrato. Lauren es una de las jugadoras con más talento técnico que ha dado este país, y es chelseana de los pies a la cabeza. Todos los que formamos parte del club estamos muy orgullosos de todo lo que ha conseguido con la camiseta azul y esperamos con ilusión el próximo capítulo de su trayectoria».