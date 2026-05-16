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«He ganado todos los títulos con él»: Hansi Flick admite que la marcha de Robert Lewandowski es «buena» para el Barcelona, mientras el delantero confirma su salida este verano
Flick rinde homenaje a un «auténtico profesional»
En la previa del partido de La Liga entre Barcelona y Real Betis, Flick habló sobre la noticia que acapara los titulares en España. El técnico alemán, quien ya dirigió a Lewandowski en el Bayern Múnich, elogió la aportación del delantero a su carrera y al club catalán.
«La conversación fue bien. Habló con el equipo y se despidió. Ha sido una etapa fantástica. Le dije que había ganado todos los títulos con él. Son nueve títulos en total. Ha sido un privilegio trabajar con él; es un profesional ejemplar que se cuida al máximo. Ahora busca un cambio y eso es bueno para todos. Es una gran persona y un gran jugador», declaró Flick a los periodistas.
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Misión cumplida para el tirador polaco
La salida de Lewandowski, de 37 años, pone fin a una etapa brillante que comenzó en 2022 tras su fichaje por 50 millones de euros. El delantero ha anunciado su marcha en redes sociales, asegurando que su misión está cumplida tras ganar siete títulos en cuatro años: tres Ligas y tres Supercopas de España. En su temporada de debut ganó el Pichichi y llevó al Barça al título liguero. Además, fue clave en el triplete nacional de 2024-25, con 42 goles que lo afianzaron como referente del ataque blaugrana.
Flick reiteró que la decisión fue de mutuo acuerdo y que la directiva la respeta. «La decisión se tomó así. No barajamos otras posibilidades. La respetamos», añadió.
Según se informa, ya pronunció un emotivo discurso de despedida a sus compañeros en la Ciudad Deportiva y se prepara para su último partido en el Camp Nou.
Sustituir a una figura legendaria
Con 119 goles en 191 partidos, el polaco ocupa el puesto 14 de los máximos goleadores del club, por lo que encontrarle un sucesor no será fácil para la directiva del Barcelona. Flick admitió que los ojeadores ya buscan alternativas de cara al mercado de verano, aunque reconoció la dificultad de la tarea.
«No es fácil encontrar a alguien del calibre de Robert. Es un profesional fantástico y una gran persona. Le echaremos de menos, pero necesitamos renovar la plantilla», explicó Flick. «Tenemos tiempo para cubrir su puesto. Se merece una despedida por todo lo alto. Será titular, se lo merece. Analizaremos el mercado. Tenemos tiempo».
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Un legado de esfuerzo y liderazgo
Más allá de los goles, Flick destacó la fortaleza mental y el liderazgo que Lewandowski aportó al vestuario. Como referente veterano, guió a una joven generación de estrellas del Barcelona en un periodo de transición y dificultades económicas.
«Es un gran ejemplo a seguir. Lo da todo. Ha sido un privilegio trabajar con él y ver lo duro que trabaja. Siempre ha estado ahí en los momentos difíciles», concluyó Flick. Aunque la MLS mostró interés, los informes indican que el Al-Hilal, gigante de la Liga Profesional Saudí, ya presentó una oferta formal y le ofrecería un salario de unos 90 millones de euros por temporada.