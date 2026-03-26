«¡He decidido conscientemente no hacerlo!» El jugador cedido por el FC Bayern rechaza la convocatoria para la selección nacional

En enero, el entrenador Vincent Kompany le dio al centrocampista la oportunidad de disputar sus dos primeros partidos en la Bundesliga, antes de que, en el último día del mercado de fichajes, se marchara cedido al 1. FC Köln hasta el final de la temporada. «Ahora debe acumular minutos de juego en la Bundesliga de forma regular y dar así el siguiente paso», declaró el director deportivo Christoph Freund al despedirse. «Felipe es un futbolista realmente bueno, con una pierna izquierda excepcionalmente potente, y tiene mucho potencial de futuro».

El director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, explicó: «Con sus habilidades ofensivas, nos aporta una mayor versatilidad en el centro del campo». Aunque, según el Abendzeitung, Chávez se siente a gusto en Colonia, su adaptación deportiva sigue siendo difícil.

En los siete partidos disputados desde su fichaje, Chávez ha salido cuatro veces como suplente, pero solo ha sumado un total de 39 minutos. El Colonia no ganó ninguno de esos partidos y se hundió aún más en la lucha por el descenso; como consecuencia, el entrenador Lukas Kwasniok fue destituido y sustituido por René Wagner.