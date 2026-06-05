«Eso forma parte del juego. Debemos proteger al jugador; lo hablamos antes y después con Pablo Barquero, su representante. Las circunstancias de Rodri no son las mismas que las de Haaland, que tiene una cláusula», afirmó Riquelme.

Así, el directivo confirma gestiones previas. En España, prometer fichajes millonarios antes de las elecciones es habitual.

Anuncios históricos, como el fichaje de Luis Figo en 2000 por Florentino Pérez, han decidido elecciones. Aun así, muchos observadores y socios ven las promesas de Riquelme con escepticismo y las tachan de regalos electorales insostenibles.