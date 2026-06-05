Riquelme prometió fichar a Erling Haaland y a Rodri, del Manchester City, si ganaba las elecciones. El club inglés y el padre del jugador lo desmintieron con enfado. Ahora, el candidato responde en una entrevista con el diario AS.
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«He dado mi palabra»: el candidato a presidir el Real Madrid sorprende con su última declaración sobre sus promesas de fichajes
«Eso forma parte del juego. Debemos proteger al jugador; lo hablamos antes y después con Pablo Barquero, su representante. Las circunstancias de Rodri no son las mismas que las de Haaland, que tiene una cláusula», afirmó Riquelme.
Así, el directivo confirma gestiones previas. En España, prometer fichajes millonarios antes de las elecciones es habitual.
Anuncios históricos, como el fichaje de Luis Figo en 2000 por Florentino Pérez, han decidido elecciones. Aun así, muchos observadores y socios ven las promesas de Riquelme con escepticismo y las tachan de regalos electorales insostenibles.
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Riquelme se pronuncia sobre la promesa de fichaje
Para contrarrestar la acusación de falta de credibilidad, Riquelme se ha pronunciado de nuevo. Quiere que se le tome en serio y, para ello, pone en juego su propio patrimonio.
«No pondré en riesgo mi reputación personal ni profesional. He dado una garantía personal: si no cumplo alguna de estas promesas, pagaré de mi bolsillo la cuota de los 100 000 socios del Real Madrid, y está certificado ante notario», afirmó.
Florentino Pérez planea un fichaje estrella para el Real Madrid
Según «AS», el compromiso legal es de 15 millones de euros. Si Riquelme gana el domingo y luego no presenta a Haaland y Rodri con la camiseta blanca, los abonados no pagarán su cuota el próximo año; la factura recaerá sobre el presidente en funciones.
Pérez, en el programa Horizonte, anunció una oferta récord de 150 millones por una “superestrella del nivel de Cristiano Ronaldo”.
Sin embargo, asegura que no se trata de Haaland: «El martes presentaré a un gran club de la Liga de Campeones una oferta importante por un jugador que supondría el mayor traspaso de la historia del Madrid. Al menos 150 millones de euros».
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Los fichajes más caros del Real Madrid
Jugador Posición Procedencia Año Fichaje Jude Bellingham Centrocampista Borussia Dortmund 2023 127 millones de euros Eden Hazard Centrocampista FC Chelsea 2019 120,8 millones de euros Gareth Bale Delantero Tottenham Hotspur 2013 101 millones de euros Cristiano Ronaldo Delantero Manchester United 2009 94 millones de euros Aurelien Tchouameni Centrocampista AS Mónaco 2022 80 millones de euros Zinedine Zidane Centrocampista Juventus 2001 77,5 millones de euros James Rodríguez Centrocampista AS Mónaco 2014 75 millones de euros Kaká Centrocampista AC Milan 2009 67 millones de euros Luka Jović Delantero Eintracht de Fráncfort 2019 63 millones de euros Dean Huijsen Defensa AFC Bournemouth 2024 62,5 millones de euros