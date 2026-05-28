Keating se consolidó en la 2023-24, cuando, con solo 18 años, jugó los 22 partidos del City en la WSL. El curso pasado compartió minutos con la japonesa Ayaka Yamashita, pero esta temporada ha perdido protagonismo: solo ha sido titular en cuatro encuentros, aunque el City rompió una sequía de diez años y volvió a ganar la liga. A pesar del éxito colectivo, sus altibajos en el equipo han hecho que entre y salga de la selección inglesa. En declaraciones a GOAL antes de la final de la FA Cup del domingo, admitió que a veces ha sido difícil.

«Ha sido duro», admite. «Al fin y al cabo, todos queremos jugar, así que no tener tantos minutos como podría en la liga fue un poco decepcionante, pero siempre hay otra oportunidad. Siempre se puede mejorar y creo que en los partidos de copa que he jugado lo he aprovechado».

Como suplente, he aprendido a estar lista. En la Euro con Inglaterra fui la número dos, pero Sarina Wiegman siempre me mantuvo preparada. Cuando Karen Bardsley y Ellie Roebuck estaban aquí, tuve que ser paciente. Al final, estoy aquí para hacer mi trabajo y siempre me prepararé lo mejor posible, pase lo que pase».