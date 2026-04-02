«Hay una solución para todo»: Enzo Fernández da consejos a los jóvenes mientras la estrella del Chelsea cuenta cómo la ayuda en materia de salud mental «le cambió la vida»

Fernández explicó que su camino hacia la claridad mental comenzó en un entorno colaborativo antes de evolucionar hacia una práctica más centrada e individualizada. Esta evolución le ayudó a desarrollar un sentido más profundo de la conciencia de sí mismo a medida que su carrera se aceleraba en la escena internacional.

«Empecé a ver a un psicólogo tres meses antes del Mundial. Me cambió la vida», confesó Fernández. «Empiezas a expresarte, a hablar con alguien sobre lo que te está pasando, lo que sientes, lo que haces a diario y lo que me ocurre cuando me siento así».

«Empecé con sesiones de coaching en grupo y luego nos reuníamos para sesiones individuales. Me ayudó mucho a desarrollar la conciencia; con el tiempo empecé a sentirme mucho mejor y hoy en día no puedo prescindir de ello».