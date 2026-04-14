«Hay una oportunidad»: así podría el Liverpool arrebatarle a Michael Olise al Bayern de Múnich, según Stan Collymore

Olise, londinense formado en el Reading, ha sido una revelación en Alemania desde su llegada al Bayern en 2024. En su primera temporada marcó 20 goles y esta campaña suma 17 tantos y 25 asistencias.

Sus números llaman la atención de cara al Mundial 2026 con Les Bleus y podrían provocar ofertas millonarias que pongan a prueba la resistencia del Bayern en las próximas ventanas de fichajes.

Liverpool, que perderá a Salah, busca un recambio para el extremo derecho. Olise, con experiencia en Inglaterra y Europa, encajaría a la perfección, pero ¿llegará a Anfield?