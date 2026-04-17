El contrato del polaco, que cumplirá 38 años en agosto, vence al final de la temporada y por ahora no hay señales de que el Barça quiera renovarlo. Según el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto, en el podcast de Marca se menciona a Alexander Sörloth, del Atlético de Madrid, como posible recambio.
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Hay una oferta: el FC Barcelona tendría dos candidatos para reemplazar a Robert Lewandowski en la delantera
El Barça ha preguntado al noruego si considera fichar. El jugador, de 30 años, es clave en el Atlético, aunque suele salir del banquillo. Esta temporada ha marcado 17 goles en 47 partidos. Su valor de mercado ronda los 20 millones de euros.
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Al parecer, Vedat Muriqi también interesa al Barça.
El diario deportivo español «Sport» propone a Vedat Muriqi, del Real Mallorca, como opción para el Barcelona. El kosovar de 31 años tendría un coste inferior a los 40 millones de su cláusula.
Con 21 goles en 30 partidos de Liga, solo le supera Kylian Mbappé, del Real Madrid.
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Antes de Lewandowski, el Barça buscó un delantero centro experimentado y con buen juego de cabeza: fichó a Luuk de Jong, cedido por el Sevilla FC para la 2021/22.
Ahora, con Lewandowski y bajo la dirección de Hansi Flick, el Barça aspira a retener LaLiga, con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid.
La temporada 2025/26 de Robert Lewandowski en el FC Barcelona:
Juegos 40 Minutos jugados 2028 Goles 17 Asistencias 3