Hay una gran preocupación que inquieta al FC Bayern: Max Eberl y Vincent Kompany solo dicen la mitad de la verdad

«Eso nos dolió mucho, mucho en su momento», afirmó Eberl. «La última pausa internacional de marzo nos costó muy cara en el partido contra el Inter de Milán». Aunque el título de liga ya era inalcanzable para los muniqueses, en la Liga de Campeones, mermados por las bajas, cayeron por 1-2 y 2-2 ante el que a la postre sería finalista (en la Copa DFB ya habían quedado eliminados anteriormente). Nota al margen: la plaga de lesiones de entonces hizo que Lennart Karl entrara por primera vez en la plantilla profesional, y acabó debutando en el Mundial de Clubes.

Sin embargo, achacar la culpa de la eliminación de la Liga de Campeones únicamente a las selecciones nacionales es una tesis arriesgada. Porque la verdad es que, además de Upamecano y Davies, se perdieron varios jugadores importantes más, a los que les tocó jugar en Múnich. Manuel Neuer (rotura fibrilar), Kingsley Coman (irritación en el pie) y Aleksandar Pavlovic (mononucleosis) ya estaban de baja antes de la fase de partidos internacionales. Poco después, Jamal Musiala (rotura de fascias musculares) e Hiroki Ito (fractura en el metatarso) se lesionaron durante sus partidos con el FC Bayern.

En este sentido, también sorprende la retrospectiva de Vincent Kompany sobre aquel momento. En la rueda de prensa previa a la victoria por 4-0 contra el Union Berlin, se le preguntó por la tesis del «Casus knacksus» de Eberl. Kompany recordó cómo el año pasado, antes de la fase de partidos internacionales de marzo, chocó los cinco con el director deportivo Christoph Freund y lo celebró: «¡Genial, todos están en forma! ¡Ahora podemos tomarnos una semana de descanso y luego empieza de verdad!». De hecho, en ese momento ya llevaban semanas sin poder contar con tres jugadores importantes: Neuer, Coman y Pavlovic.