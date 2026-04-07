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«¡Hay que tomar medidas serias!» - Antonio Conte deja la puerta abierta a una segunda etapa con la selección italiana ante la incertidumbre sobre su contrato con el Nápoles
Conte, candidato al puesto de seleccionador de Italia
El técnico, de 56 años, es uno de los principales candidatos para volver a ponerse al frente de la selección nacional tras el desastroso fracaso de Italia a la hora de clasificarse para su tercer Mundial consecutivo. Conte, que ya dirigió a la Azzurri entre 2014 y 2016, parece dispuesto a considerar la posibilidad de una segunda etapa al frente de la selección, a pesar de sus compromisos actuales en Nápoles. Aunque sigue centrado en los objetivos inmediatos de su club, el atractivo de la selección nacional sigue siendo, sin duda, muy fuerte.
- AFP
Se necesita claridad sobre el futuro del Nápoles
Tras la victoria por 1-0 del Nápoles sobre el AC Milan el lunes por la noche, se le preguntó a Conte si los crecientes rumores le estaban distrayendo. Se mantuvo tranquilo y señaló que los rumores son simplemente parte del juego cuando se entrena al más alto nivel del fútbol italiano.
«No olvidemos que el año pasado, en los últimos tres meses de la temporada, se habló en los medios de que dejaría el Nápoles para ir a la Juventus, ¿verdad?», dijo Conte, según cita Football Italia. «Los medios tienen que escribir algo, y es lógico que mi nombre aparezca en esa lista. Si yo fuera el presidente de la FIGC, me tendría en cuenta junto con otros. Por muchas razones, pondría a Conte en esa lista».
Conte se acerca al último año de su contrato con el Nápoles. Sin embargo, confirmó que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro en el club, y que están previstas conversaciones de alto nivel para el final de la presente temporada.
«Ya he trabajado con la Nazionale y conozco el entorno. Me halaga, porque representar a tu país es algo maravilloso. Todos sabéis perfectamente que me queda un año de contrato con el Nápoles y que, al final de la temporada, me sentaré con el presidente para hablarlo», añadió.
Exigencia de un cambio sistémico
El declive de Italia desde su triunfo en la Eurocopa 2020 ha sido evidente, y Conte cree que limitarse a cambiar al entrenador no basta para resolver los problemas profundamente arraigados en el fútbol italiano. Reflexionó sobre lo reñidas que son las competiciones internacionales y abogó por un enfoque más sólido para el desarrollo de este deporte.
«Es decepcionante que, si hubiéramos ganado esa tanda de penaltis contra Bosnia y nos hubiéramos clasificado para el Mundial, la gente habría hablado de un gran logro y de que Italia jugaba un fútbol fantástico», añadió. «Por desgracia, ahora en este deporte solo cuentan los resultados. Sin embargo, tras tres Mundiales consecutivos, hay que hacer algo serio. Cuando yo era seleccionador, se hablaba mucho, pero recibí muy poca ayuda de los clubes. Ahora todo se ve como un desastre, pero incluso en los desastres siempre hay algo que se puede salvar».
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¿Y ahora qué?
Antes de decidir sobre su futuro, Conte seguirá centrado en sus obligaciones en el Nápoles, que actualmente ocupa el segundo puesto de la Serie A con 65 puntos en 31 partidos, a siete puntos del líder, el Inter de Milán. Su próximo partido será el domingo contra el Parma.