«Lo que han hecho hoy los espectadores de ambos bandos es una vergüenza», se quejó Hoeneß en Sky tras la victoria por 3-0 de su Bayern en la final de la Copa DFB del sábado por la noche.
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«Hay que tomar medidas drásticas para que no se repitan estos abusos»: Uli Hoeneß critica a los aficionados del Bayern de Múnich y del VfB Stuttgart tras la final de la Copa DFB
«Han destrozado el partido por completo. Mi mujer me ha dicho que durante mucho tiempo no se veía nada en la tele», siguió despotricando Hoeneß. Al inicio del segundo tiempo, en la grada del VfB Stuttgart se pasó un logotipo de la DFB tachado, que llegó hasta los seguidores del FCB en el lado opuesto del Estadio Olímpico de Berlín.
A esto se sumaron numerosas pancartas con duras críticas de ambas aficiones contra la Federación Alemana de Fútbol. «Los grandes rivales están de acuerdo: que te jodan, DFB», se leía en una pancarta de la grada del campeón récord, mientras, durante minutos, se coreaba «Que le den al DFB», en un canto alternativo entre las aficiones del FCB y el VfB.
El motivo principal fue el alto coste de las entradas: 45 € (aficionados), 80 € (cat. 3), 150 € (cat. 2) y 195 € (cat. 1). Si se observa el plano del estadio, queda claro que una parte desproporcionadamente grande del mismo ha sido clasificada en las caras categorías 1 y 2», denunció antes del partido el Club Nr. 12, la asociación de la afición activa del FC Bayern.
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Tras las protestas de los aficionados, Hoeneß subraya: «La DFB no tiene ninguna culpa»
Durante las protestas, los aficionados lanzaron fuegos artificiales desde las gradas, lo que obligó al árbitro Sven Jablonski a detener el partido unos minutos tras la hora de juego.
«En la segunda parte, a ratos no veía nada. Si los espectadores creen que esa es su forma de celebrar, yo paso», añadió Hoeneß. El presidente del Bayern exigió: «Los clubes, la DFB y los políticos deben actuar con contundencia para que no se repitan estos abusos. La DFB no tiene culpa de nada».
Harry Kane hace historia con un hat-trick para el Bayern de Múnich en la final de la Copa de Alemania
En el minuto 55, y con las gradas en ebullición, el Bayern se adelantó gracias a un gol de Harry Kane. El Stuttgart complicó la primera parte al campeón, pero tras el descanso los muniqueses mejoraron.
Kane sentenció el partido en el 80 con su segundo tanto y, en el descuento, completó un hat-trick de penalti para el 3-0 definitivo. El inglés se convierte en el primer jugador de la historia en lograr un hat-trick perfecto en una final de la Copa DFB (tres goles consecutivos en una misma parte). Solo otros tres jugadores habían logrado hat-tricks «normales» en finales de Copa: Uwe Seeler en 1963 con el Hamburgo SV, Roland Wohlfarth en 1986 con el Bayern y Robert Lewandowski en 2012 con el Dortmund.
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