«Hay que mantenerlo contento»: el Everton recibe una advertencia sobre el traspaso de Iliman Ndiaye en medio de los rumores sobre el Manchester United

Ndiaye —que debutó en el Sheffield United y lo ayudó a ascender a la Premier League en la 2022-23— volvió al fútbol inglés en 2024 al fichar por el Merseyside procedente del Marsella por 17 millones de libras (23 millones de dólares).

El fichaje ha sido un acierto: el talentoso jugador de 26 años se ha convertido en la pieza más creativa de los Toffees. La temporada pasada marcó diez goles; esta campaña ya suma seis tantos y tres asistencias.

Su habilidad para conducir el balón largas distancias y dejar atrás a los rivales lo han convertido en un jugador muy codiciado.

Se rumorea que el United lo sigue para reforzar su ataque, y el Everton podría obtener buenos beneficios de un futbolista vinculado hasta 2029.