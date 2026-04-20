Michael Olise ha sido clave para el Bayern desde su llegada. Procedente del Crystal Palace, se consolidó como uno de los mejores extremos del mundo. Su rendimiento podría influir en el posible fichaje de Anthony Gordon por el campeón alemán.
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Hay más encuentros previstos: ¿Ayudará Michael Olise indirectamente al FC Bayern a cerrar un fichaje sensacional?
El experto en fichajes Sacha Tavolieri, que ya informó del interés del Bayern de Múnich en el delantero del Newcastle United, asegura que la adaptación de Olise ha llevado a Gordon a ver con buenos ojos su traspaso a Alemania.
Gordon ve en la rápida adaptación y rendimiento de Olise el “siguiente paso lógico” en su carrera. El Newcastle ya asume su salida y busca sustituto.
En las próximas semanas habrá más reuniones para definir salario y duración del contrato. La cifra del traspaso aún no se ha abordado y las conversaciones están en fase inicial.
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Anthony Gordon sería el «candidato ideal» del FC Bayern: ¿el obstáculo es el precio de traspaso?
Sin embargo, el traspaso podría fracasar por la diferencia en las cifras. Según la BBC, el Newcastle pide 80 millones por Gordon, con contrato hasta 2030, mientras que el Bayern solo ofrece entre 60 y 70 millones.
Sin embargo, Gordon conoce el interés del campeón alemán y valora la opción de jugar en la Bundesliga, lo que podría favorecer al Bayern. Los expertos estiman altas las posibilidades de su fichaje.
Según Sky, el club bávaro busca un recambio para Luis Díaz en la izquierda que también pueda acompañar a Kane en punta y mantiene «conversaciones muy concretas» con el entorno del jugador. El habilidoso y veloz delantero es considerado el candidato ideal para reforzar la delantera bávara.
Arsenal y Liverpool también siguen al jugador. Según Fabrizio Romano, Newcastle debe vender a un referente para evitar sanciones por el fair play financiero; Gordon, Bruno Guimaraes y Sandro Tonali son los candidatos.
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La misteriosa desaparición de Anthony Gordon en el Newcastle United
Gordon fichó por el Newcastle procedente del Everton en enero de 2023 por unos 45 millones de euros. Con los ‘Magpies’ ganó la Carabao Cup el año pasado y es titular indiscutible bajo las órdenes de Eddie Howe. Esta temporada lleva 17 goles y cinco asistencias en 46 partidos oficiales, aunque nueve de esos tantos fueron de penalti.
El pasado fin de semana, Gordon no entró en la convocatoria para el partido contra el AFC Bournemouth, que perdieron 1-2. El club alegó una pequeña lesión, aunque The Telegraph apunta a una medida disciplinaria. Un día antes, Howe había anunciado que solo contaría con jugadores «que se comprometan plenamente con el club». Pocas horas después, Gordon fue excluido de la convocatoria.
Estadísticas de Anthony Gordon esta temporada
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas 46 17 5 1