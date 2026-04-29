Según Sport Bild, el regreso del héroe del triplete marcaría el inicio de una nueva era en el banquillo del club más laureado de Alemania.
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Hay dos figuras destacadas: un regreso inesperado marcará el inicio de una nueva era en el FC Bayern
En el futuro, el FC Bayern planea que el segundo equipo sea dirigido por jóvenes exjugadores, preferiblemente de la propia cantera. La idea no es mantener un entrenador fijo en el sub-23, sino convertirlo en un puesto de formación para técnicos.
Así, mientras estos técnicos noveles ganan experiencia y se proyectan hacia cargos de mayor responsabilidad en otros clubes, el Bayern espera beneficiarse de sus nuevas redes, ya que seguirán identificados con el campeón alemán.
El director deportivo, Christoph Freund, impulsor de la idea, se inspiró en su exequipo, el RB Salzburgo, donde trabajó ocho años antes de fichar por el FCB en 2023.
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Sebastian Hoeneß, un claro ejemplo de las oportunidades que ofrece el FC Bayern II
Muchos exentrenadores del RB han trabajado o trabajan en otros clubes y siempre son muy codiciados. Entre ellos destacan Marco Rose, Adi Hütter, Jesse Marsch, Matthias Jaissle, Roger Schmidt y Pepijn Lijnders.
Las divisiones inferiores del Bayern también impulsan carreras, como muestra Sebastian Hoeneß. En 2020 llevó al filial bávaro a ganar la tercera división, luego pasó por el Hoffenheim y, tras ser destituido, fichó por el Stuttgart.
Luego lo salvó del descenso y lo devolvió a la élite. Con él, el VfB fue subcampeón, clasificó a la Champions y ganó la Copa DFB. Incluso se rumorea que el Real Madrid lo quiere, sobrino del presidente del Bayern, Uli Hoeneß.
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Dante sigue los pasos de Hoeneß y Demichelis en el FC Bayern
Otro ejemplo reciente es Martín Demichelis, quien inició su carrera como entrenador en las categorías inferiores y en el filial del FC Barcelona y que, ahora, ha logrado estabilizar al RCD Mallorca, equipo de LaLiga que estaba en riesgo de descenso. Desde su llegada, el conjunto balear ha ganado tres de siete partidos y solo ha perdido dos, incluyendo la victoria sobre el Real Madrid.
Ahora Dante, héroe del triplete de 2013 con 133 partidos oficiales en el Bayern, se retira a los 42 años en el OGC Niza. Aunque sigue siendo capitán, esta temporada solo ha jugado 16 partidos. Los problemas físicos, una larga lesión de rodilla y otra en la pantorrilla, han limitado su participación esta temporada.
Este verano cumplirá su sueño de volver al FC Bayern. Hace año y medio, en una entrevista con la revista del club 51, ya anunció que quería ser entrenador. «Quiero transmitir mi experiencia, acumulada en más de 600 partidos oficiales, y ayudar a cada jugador a mejorar como futbolista y como persona». Su sueño era regresar al club como técnico, y ahora se cumplirá, marcando el inicio de una nueva etapa.