¡Hay desacuerdo interno! En el VfB Stuttgart hay dos bandos sobre la cuestión del portero

El entrenador Sebastian Hoeneß, el director deportivo Fabian Wohlgemuth y el director técnico Christian Gentner creen que es demasiado arriesgado afrontar una temporada exigente, con la carga de la Champions League, con un canterano tan joven y sin experiencia en Primera como Seimen como portero titular.

Aun así, Seimen, de 20 años, ha mostrado en la cancha que está listo para el salto. Durante su cesión de un año al SC Paderborn 07, su progresión ha sido espectacular y culminó el lunes con el ascenso a la Bundesliga.