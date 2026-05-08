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«Hay alguien detrás de todo esto»: Federico Valverde afirma que el altercado con Aurélien Tchouameni «se ha sacado de quicio», mientras la estrella del Real Madrid explica su ingreso en el hospital
Jugadores del Real Madrid se enfrentan en medio de tensiones durante el entrenamiento
Valverde ha desmentido los rumores sobre una pelea con Tchouameni en Valdebebas. El centrocampista uruguayo fue hospitalizado esta semana con una lesión en la cabeza, pero negó que se debiera a un altercado físico. Lo hizo a través de un comunicado en redes sociales.
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Valverde explica el desacuerdo y el accidente
El jugador de 27 años admitió que las tensiones subieron en el entrenamiento, pero negó que el desacuerdo derivara en pelea. El centrocampista atribuyó el incidente al cansancio y la frustración de una temporada exigente. Valverde afirmó que estos roces son normales en los vestuarios y suelen quedar en privado.
«Ayer tuve un incidente con un compañero durante un entrenamiento. El cansancio de la competición y la frustración hicieron que todo se sacara de quicio», escribió en Instagram. «En un vestuario normal, estas cosas pueden pasar y suelen resolverse internamente sin hacerse públicas. Está claro que aquí alguien está difundiendo rumores y esto, sumado a una temporada sin títulos en la que el Real Madrid está siempre en el punto de mira, ha hecho que todo parezca magnificado».
«Hoy tuvimos otro desacuerdo. Durante la discusión, me golpeé la frente contra una mesa y me hice un pequeño corte que requirió una visita rutinaria al hospital. Mi enfado y la frustración por llegar al final de la temporada sin títulos me llevaron a discutir con un compañero».
Disculpa en una temporada difícil
El incidente llega en una campaña frustrante para el Real Madrid, que podría acabar sin títulos tras su eliminación en la Liga de Campeones. Valverde admitió que el episodio reflejaba el desgaste emocional de la temporada y pidió disculpas por sus consecuencias.
Añadió: «Lo siento. Lo siento de verdad; esta situación me duele. El Real Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo permanecer indiferente. Ha sido una acumulación de cosas que culminan en una pelea sin sentido, que daña mi imagen y deja margen para dudas inventadas y leña al fuego de un accidente».
No tengo duda de que cualquier desacuerdo fuera del campo se olvida dentro de él; si hay que defenderlo, seré el primero. Quería esperar al final de la temporada para hablar, pero tras la eliminación en la Champions guardé mi enfado para mí. Hemos desperdiciado otro año y no estaba en posición de publicar en redes sociales; solo debía mostrarme en el campo, y creo que eso hice».
Estoy muy triste por no poder jugar el próximo partido por decisión médica. Siempre he dado todo y a todos, y a nadie le duele más que a mí no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para lo que necesiten. Gracias.
- AFP
Medidas disciplinarias internas
En un breve comunicado, el Real Madrid confirmó que iniciará un procedimiento disciplinario contra los dos jugadores. Valverde y Tchouameni se perderán el Clásico de este fin de semana ante el Barcelona.