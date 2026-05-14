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Harvey Elliott recibe las disculpas de Unai Emery por su «vergonzosa» cesión en el Liverpool

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Unai Emery, técnico del Aston Villa, ha pedido disculpas a Harvey Elliott. Admitió que la cesión del centrocampista del Liverpool se volvió una situación «vergonzosa» para todos. A pesar de las expectativas, el jugador de 23 años quedó marginado del primer equipo por obligaciones contractuales complejas.

  • La temporada de Elliott en la sombra

    Se esperaba que su llegada a Villa Park le diera a Elliott los minutos en la Premier League necesarios para crecer. Sin embargo, el exinternacional sub-21 inglés está en un limbo: ha jugado solo nueve partidos desde que llegó cedido por los Reds en septiembre.

    En total, apenas ha disputado 109 minutos en la máxima categoría. Su escasa participación se debe a una cláusula de su cesión: si alcanzaba un número fijo de partidos, el Villa debería ficharlo de forma definitiva por 30 millones de libras.

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  • Fulham v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Problemas contractuales en Villa Park

    La situación empeoró en invierno. Según informes, el Villa intentó renegociar con el Liverpool para eliminar la cláusula de compra obligatoria o modificar la cláusula para que Elliott jugara sin consecuencias económicas. Sin embargo, los Reds se mantuvieron firmes en el acuerdo original.

    El jueves, Emery declaró: «Explicar ahora la decisión es difícil, o quizá fácil, pero no es el momento. Pienso cada día en Harvey Elliott. Se trata de responsabilidad: nosotros tenemos la nuestra y el Liverpool la suya».

  • El coste humano del negocio

    Para la directiva del Villa fue una decisión financiera y táctica, pero Emery reconoció el duro golpe personal para el centrocampista de 23 años. Con solo nueve partidos en todas las competiciones, Elliott ha perdido casi un año clave de su carrera.

    «Es vergonzoso para todos los implicados», reconoció el español. «Como persona, ha sido duro ver cómo ha transcurrido la temporada».

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    ¿Qué les depara el futuro a Elliott y Villa?

    El Aston Villa es quinto en la Premier League, justo detrás del Liverpool por diferencia de goles. Este viernes se enfrentarán en la penúltima jornada. Además, el equipo de Unai Emery busca la gloria europea: el 20 de mayo disputará la final de la Europa League contra el Friburgo en el Parque del Besiktas de Estambul.

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