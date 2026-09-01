Harvey Elliott confirma su salida del Liverpool mientras el extremo aterriza en España para cerrar su cesión al Valencia

Elliott, que ha tenido dificultades para hacerse con un sitio fijo en los planes de Andoni Iraola en Anfield, busca relanzar su carrera en La Liga tras un periodo complicado que incluyó una frustrante cesión en el Aston Villa la pasada temporada. Con el cierre del mercado de fichajes previsto para las 23:00, el exprodigio del Fulham fue visto llegando al aeropuerto, listo para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato con el histórico club español.

El centrocampista no ha entrado en ninguna convocatoria del Liverpool esta temporada, lo que indica que su futuro inmediato está en otro lugar. En declaraciones a los periodistas a su llegada a Valencia, Elliott expresó su entusiasmo por el reto que tiene por delante y afirmó: «Estoy realmente agradecido por esta oportunidad. Voy a dar lo mejor de mí aquí. Conozco la historia del club y sé que exige mucho trabajo duro. Voy a dar todo lo que tengo por el Valencia. La verdad es que todo pasó bastante rápido. Simplemente estaba esperando la llamada y me aseguré de estar preparado para venir aquí y jugar, que es exactamente lo que estoy haciendo. Ya estoy aquí y tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana».