Harry Styles obliga al Ajax a jugar en un estadio de 6.000 espectadores, pues sus rivales amenazan con boicotear la eliminatoria europea

La crisis no pilló por sorpresa: la directiva del Groningen avisó con casi un mes de antelación a la KNVB del posible colapso del estadio.

Van Mosselveld reveló que contactó oficialmente con la KNVB para pedir un plan de contingencia, pues temía que el gobierno local no pudiera acoger varios partidos a la vez. Criticando el fallo administrativo, añadió: «Sobre todo porque ya pregunté a la KNVB sobre estas situaciones el 23 de abril: ¿qué pasaría si... y cómo lo vamos a afrontar?

«Creo que esperaban que ni FC Volendam ni Ajax llegaran a los play-offs. Es sorprendente que tengamos que cambiar de estadio. Nunca debería prohibirse la entrada a los aficionados visitantes, y sin embargo ha ocurrido».