Tras las conversaciones privadas y la posterior reacción pública del jugador, el seleccionador de Inglaterra subrayó su gran respeto profesional por el defensa y justificó su apuesta por la continuidad táctica.

Tuchel dijo: «Me sorprendió un poco, pero respeto mucho su personalidad y su calidad. Ha tenido una temporada excepcional y entiendo su decepción.

Aun así, me sorprendió un poco porque mantuvimos una conversación privada y él expresó sus sentimientos, cosa comprensible dada su temporada. Pero decidimos mantener a nuestros centrales, que nos llevaron en volandas en septiembre, octubre y noviembre.

Algunos son líderes que asumieron la responsabilidad y elevaron el listón. Optamos por estos 26 jugadores, aunque parezca ir en contra de algunos».