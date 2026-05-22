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Harry Maguire sorprendió a Thomas Tuchel con sus declaraciones sobre su exclusión de la convocatoria de Inglaterra, aunque el entrenador elogió la calidad del defensa
El veterano defensa queda fuera de la convocatoria
El defensa central del United, de 33 años, supo el jueves que no había sido convocado y lo anunció en redes sociales. Su anuncio anticipó la lista oficial de Tuchel del viernes, que incluyó a Marc Guehi, Dan Burn, Ezri Konsa, John Stones y Jarell Quansah. Al haber estado en la convocatoria de marzo, la confesión de Maguire desató especulaciones en la prensa antes de la rueda de prensa final.
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Tuchel habla sobre el proceso de selección defensiva
Tras las conversaciones privadas y la posterior reacción pública del jugador, el seleccionador de Inglaterra subrayó su gran respeto profesional por el defensa y justificó su apuesta por la continuidad táctica.
Tuchel dijo: «Me sorprendió un poco, pero respeto mucho su personalidad y su calidad. Ha tenido una temporada excepcional y entiendo su decepción.
Aun así, me sorprendió un poco porque mantuvimos una conversación privada y él expresó sus sentimientos, cosa comprensible dada su temporada. Pero decidimos mantener a nuestros centrales, que nos llevaron en volandas en septiembre, octubre y noviembre.
Algunos son líderes que asumieron la responsabilidad y elevaron el listón. Optamos por estos 26 jugadores, aunque parezca ir en contra de algunos».
Maguire expresa su sorpresa en las redes sociales
Su exclusión provocó una reacción inmediata y emotiva del veterano internacional, que se sentía seguro de haber conseguido un puesto en la plantilla tras una temporada en la que recuperó su mejor nivel.
En un comunicado a sus seguidores, Maguire confirmó: «Estaba seguro de que podría haber desempeñado un papel importante este verano para mi país tras la temporada que he tenido. Me ha dejado consternado y destrozado esta decisión. Nada me ha gustado más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años.
«Estaba seguro de que podría haber desempeñado un papel importante este verano para mi país tras la temporada que he tenido. Me ha dejado consternado y destrozado esta decisión. Les deseo lo mejor a los jugadores este verano».
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Los retos que se avecinan en la fase de grupos del Grupo L
La apuesta de Tuchel en la alineación será examinada de inmediato, pues Inglaterra afronta el difícil Grupo L ante Croacia, Ghana y Panamá. El sistema táctico, privado del juego aéreo de Maguire, sufrirá una dura prueba física que presionará al resto de líderes para justificar la estrategia del seleccionador. Mientras, el defensa descartado iniciará sus vacaciones de verano asimilando la decepción antes de volver a la pretemporada con su club.