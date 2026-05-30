¿Harry Maguire se va a Italia? El defensa del Manchester United habría sido «ofrecido» a un grande de la Serie A pese a su reciente renovación

Según «La Gazzetta dello Sport», los directivos del Inter, Beppe Marotta y Piero Ausilio, reciben llamadas de todo el mundo mientras planifican la próxima temporada. La última propuesta llega de la Premier League: Harry Maguire, quien en 2019 se convirtió en el defensa más caro del mundo tras fichar por el United por 80 millones de libras, podría ser la solución para el gigante italiano.

El central inglés, con contrato en Old Trafford hasta 2027, ve amenazada su continuidad en el United. Quedó fuera de la lista mundialista de Thomas Tuchel y arrastra una lesión en el muslo, por lo que un cambio de aires en Italia podría convenirle.

«Me critican porque soy el capitán del United y salgo en los titulares. Inventan historias falsas para conseguir clics», declaró Maguire al referirse al intenso escrutinio que ha enfrentado a lo largo de los años.