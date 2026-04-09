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Harry Maguire pide al Manchester United nuevos fichajes para el once inicial de cara a un «verano clave»
Redención y un nuevo acuerdo
El internacional inglés ha sellado su gran remontada en Old Trafford con un nuevo contrato hasta 2027. Tras perder el brazalete y parecer fuera del club hace un año, Maguire se ha vuelto esencial en el equipo de Michael Carrick y ha ayudado al United a subir al tercer puesto.
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Se busca un jugador con nivel de titular.
A pesar del buen momento, Maguire es realista sobre lo que se necesita para acercarse al Arsenal y al Manchester City. El defensa de 33 años insiste en que el United debe ser agresivo en el mercado y fichar jugadores que aporten calidad desde el once inicial, no solo como refuerzos.
«Estamos en una posición sólida. Hemos tenido unos meses fantásticos con el entrenador. Siento que la plantilla por fin parece un equipo fuerte. Pero este verano será clave: necesitamos más jugadores, más calidad y futbolistas que puedan entrar en el once. Cuando todo encaje, veremos dónde estamos al inicio de la temporada. Tendremos una buena pretemporada y estaremos preparados», concluyó el defensa.
Aprovechando el reciente éxito en la contratación
El United invirtió 225 millones de libras en fichajes como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, lo que probablemente salvó la temporada. Maguire elogió esas incorporaciones, pero advirtió de que la ausencia de competiciones europeas ocultó la falta de profundidad en la plantilla, un problema que podría surgir el año que viene.
«Quiero estar en un equipo que sienta que puede competir y el mercado del año pasado fue bueno: incorporamos jugadores de primer nivel que nos ayudaron. Como he dicho, este verano será clave: tenemos que fichar bien... Este año no jugamos en Europa, hemos disputado 40 partidos y, sin duda, necesitamos una plantilla más amplia la próxima temporada», añadió Maguire.
- AFP
La lucha por el título
Maguire ve un posible vacío de poder en la Premier League ante la transición de Manchester City y Liverpool. Con las inversiones correctas y más regularidad, cree que el United puede acabar con su sequía de títulos desde 2013.
«De cara a la próxima temporada, si acertamos con los fichajes y mantenemos esta trayectoria, no hay límite para lo que podemos lograr. Debemos pelear por los grandes trofeos. Este año hay más opciones de ganar la Premier; el Arsenal está fuerte, pero no queremos quedarnos atrás como ahora. Hablando al final de la temporada pasada, quizá nos hubieran llamado tontos», concluyó.