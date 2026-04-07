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¡Harry Maguire no se va a ir a ningún sitio! El resurgido defensa del Manchester United firma un nuevo contrato y culmina así un notable cambio de rumbo bajo la dirección de Michael Carrick
Maguire, encantado de prolongar su estancia en Old Trafford
En declaraciones a los canales oficiales del United sobre su nuevo contrato, Maguire afirmó: «Representar al Manchester United es el mayor honor. Es una responsabilidad que nos llena de orgullo a mí y a mi familia cada día.
«Estoy encantado de prolongar mi trayectoria en este increíble club hasta al menos ocho temporadas y seguir jugando ante nuestra especial afición para crear juntos más momentos increíbles.
Se puede sentir la ambición y el potencial de esta emocionante plantilla. La determinación de todo el club por luchar por los grandes títulos es evidente para todos y estoy convencido de que nuestros mejores momentos juntos aún están por llegar».
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Wilcox elogia la «mentalidad» del defensa
El director deportivo del United, Jason Wilcox, también ha elogiado a Maguire. Ha declarado: «Harry encarna la mentalidad y la fortaleza necesarias para rendir al máximo en el Manchester United. Es un profesional de primera categoría que aporta una experiencia y un liderazgo inestimables a nuestra plantilla joven y ambiciosa.
«Harry, al igual que todos en el club, está totalmente decidido a ayudar al Manchester United a alcanzar un éxito constante y duradero».
De cero a héroe: la redención de Maguire en el Manchester United
Maguire llegó al United procedente del Leicester City por 80 millones de libras en el verano de 2019, una cifra que, a día de hoy, sigue siendo el récord de traspaso pagado por un defensa. En menos de seis meses, el central fue nombrado capitán del equipo por el entonces entrenador, Ole Gunnar Solskjaer.
Aunque recibió algunas críticas durante su temporada de debut 2019-20, así como al inicio de la siguiente campaña, tras un sonado arresto en Grecia, Maguire se consagró como uno de los mejores defensas de la Premier League cuando el United terminó segundo en 2020-21. Fue una pieza clave de la selección inglesa que quedó subcampeona en la Eurocopa 2020 de ese verano.
Pero Maguire volvió a ser criticado por su rendimiento a nivel de club en la temporada 2021-22 y su popularidad se resintió enormemente durante las dos temporadas siguientes. Erik ten Hag le retiró la capitanía del United en 2023, y Bruno Fernandes asumió el brazalete. No obstante, Maguire siguió siendo una pieza clave en las victorias del United en la Copa de la Liga y la Carabao Cup en 2023 y 2024, respectivamente, al tiempo que volvió a la alineación titular bajo las órdenes de Ruben Amorim.
Sin embargo, ha sido bajo la dirección de Michael Carrick donde Maguire ha recuperado verdaderamente su mejor forma, lo que le ha valido volver a ser convocado por la selección inglesa para los partidos internacionales de marzo. Con el jugador de 33 años de nuevo en el centro de la defensa, el United va camino de terminar tercero en la Premier League y clasificarse para la Liga de Campeones.
- AFP
La lucha del Manchester United por clasificarse para la Liga de Campeones
Maguire cumple actualmente una sanción de un partido con el United tras haber sido expulsado durante el empate 2-2 en Bournemouth, antes del parón internacional. Se perderá el partido de la Premier League del próximo lunes en casa contra su rival, el Leeds, pero podrá jugar en el desplazamiento a Chelsea, rival que ocupa uno de los cinco primeros puestos. El United se encuentra actualmente a seis puntos del Chelsea, quinto clasificado, mientras que está a seis puntos del Manchester City, segundo clasificado.
Aunque Maguire seguirá en el United la próxima temporada, un jugador que sí se marcha es el favorito de la afición, Casemiro, quien ha confirmado que abandonará el club al finalizar su contrato este verano. El brasileño, al igual que Maguire, se ha recuperado de algunas actuaciones mediocres al principio de su etapa en el United y ha sido uno de sus mejores jugadores esta temporada.