Harry Maguire, del Manchester United, sancionado por la FA tras un enfrentamiento con el cuarto árbitro tras su expulsión en Bournemouth

La FA sancionó al defensa con un partido de suspensión y 30.000 libras de multa por insultar al cuarto árbitro, Matt Donohue, tras ser expulsado por una falta sobre Evanilson en Bournemouth.

Al confirmarse la sanción el miércoles, la FA emitió un comunicado: «Una Comisión Reguladora independiente ha impuesto a Harry Maguire, del Manchester United FC, una suspensión de un partido y una multa de 30 000 libras.

Fue expulsado en el minuto 78 del partido contra el AFC Bournemouth el 20 de marzo.

Se alegó que Maguire actuó de forma inapropiada y/o usó palabras y/o comportamientos abusivos y/o insultantes hacia el cuarto árbitro tras su expulsión.

El defensa admitió los cargos».