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Harry Maguire, del Manchester United, sancionado por la FA tras un enfrentamiento con el cuarto árbitro tras su expulsión en Bournemouth
La crisis defensiva de los Red Devils
El veterano central se pierde el partido contra el Chelsea por sanción. El internacional inglés ya cumplió un castigo previo en la derrota 2-1 ante Leeds, tras ser expulsado en el 2-2 contra Bournemouth. Su prolongada ausencia complica las cosas a Carrick, quien lo alineó en 10 de sus 14 partidos como titular en la Premier desde su llegada en enero.
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La FA confirmó la acusación de conducta indebida
La FA sancionó al defensa con un partido de suspensión y 30.000 libras de multa por insultar al cuarto árbitro, Matt Donohue, tras ser expulsado por una falta sobre Evanilson en Bournemouth.
Al confirmarse la sanción el miércoles, la FA emitió un comunicado: «Una Comisión Reguladora independiente ha impuesto a Harry Maguire, del Manchester United FC, una suspensión de un partido y una multa de 30 000 libras.
Fue expulsado en el minuto 78 del partido contra el AFC Bournemouth el 20 de marzo.
Se alegó que Maguire actuó de forma inapropiada y/o usó palabras y/o comportamientos abusivos y/o insultantes hacia el cuarto árbitro tras su expulsión.
El defensa admitió los cargos».
La conducta violenta de Martínez
Los problemas de alineación del United empeoran: Lisandro Martínez podría ser sancionado con tres partidos por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin ante el Leeds. Aunque el club ha recurrido la decisión, el director de la PGMO, Howard Webb, ya aclaró que este gesto se considera ahora conducta violenta.
En el programa «Mic’d Up», Webb lo explicó así: «Desde hace algunos años, tirar del pelo a un rival se considera conducta violenta. En las directrices que damos a los clubes antes de que empiece la temporada, el manual de la Premier League establece que agarrar a alguien del pelo con fuerza se considera conducta violenta y el jugador será expulsado».
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Una pareja de jóvenes jugadores se alineará en Stamford Bridge
La doble sanción probablemente obligará a Carrick a alinear a Leny Yoro y Ayden Heaven como pareja de centrales adolescentes ante el Chelsea. El United es tercero en la Premier League, pero el Chelsea puede recortar la diferencia a cuatro puntos con una victoria. Sin refuerzos de la plantilla senior disponibles y con la temporada en una fase decisiva, estos jóvenes del United se enfrentan a un bautismo de fuego en uno de los entornos más hostiles de la liga.