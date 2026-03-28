AFP
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Harry Maguire critica duramente al árbitro Sven Jablonski por no sancionar la terrible entrada de Ronald Araujo sobre Phil Foden durante el empate de Inglaterra
Foden se ve obligado a abandonar el terreno de juego mientras Tuchel se enfurece
El incidente tuvo lugar durante un tenso partido amistoso en Wembley, donde Foden fue derribado de un golpe agresivo que dejó al jugador del City agarrándose el tobillo con evidentes muestras de dolor. Se vio al seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, expresando su furia desde la banda, dirigiendo su enfado hacia el cuarto árbitro. Foden fue sustituido finalmente por Cole Palmer, lo que suscitó preocupación por su estado físico con el Mundial a la vuelta de la esquina.
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Maguire se marchó enfadado porque no se sancionó a Araujo
Maguire no se anduvo con rodeos a la hora de valorar el arbitraje, y sugirió que la indulgencia mostrada podría haber tenido graves consecuencias de cara al Mundial de 2026. Al describir su sorpresa por la falta de expulsión, el veterano defensa central declaró a ITV: «No se ven entradas como esa sin que se saquen tarjetas rojas. A un par de meses del Mundial y tenemos árbitros que permiten entradas como esa... Es decepcionante. Tenemos que seguir adelante, gestionar mejor el partido y salir con la victoria. Ha sido un buen trabajo, con muchos aspectos positivos y cosas en las que trabajar también».
En defensa de las acciones de White en el dramático desenlace
La noche fue igualmente dramática para Ben White, que protagonizó su tan esperado regreso a la selección nacional. Aunque el jugador del Arsenal logró marcar el gol que adelantó a los locales, fue abucheado por parte del público de Wembley. La velada terminó con mal sabor de boca para el defensa cuando el VAR intervino en el tiempo de descuento para pitar un penalti en su contra por una entrada sobre Federico Viñas, lo que llevó a Maguire a cuestionar una vez más a los árbitros. «Me pareció brillante cuando saltó al campo. No puedo decir nada sobre la defensa en esa jugada (el penalti); si yo hubiera estado en esa posición, también habría intentado bloquear el disparo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es un penalti muy leve», añadió Maguire.
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Plazas para el Mundial en juego
A pesar de la polémica arbitral, el regreso de Maguire al once inicial fue uno de los temas más comentados. Demostrando el liderazgo que le convirtió en un pilar del anterior régimen, realizó un bloqueo que evitó un gol en los últimos segundos para mantener el empate. Su actuación sugirió que sigue estando muy presente en los planes de Tuchel, aportando una presencia veterana que sigue siendo subestimada por muchos críticos de la selección nacional. Mientras los Tres Leones se preparan para sus últimos partidos de preparación, la presión sigue recayendo sobre los jugadores menos habituales para asegurarse un puesto en el avión.