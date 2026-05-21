Harry Maguire, «conmocionado y desolado», queda fuera de la convocatoria de Thomas Tuchel para la selección inglesa de cara al Mundial de 2026

Según talkSPORT, Maguire no estará en la lista definitiva que Tuchel anunciará el viernes. Aunque fue convocado en marzo para los amistosos contra Uruguay y Japón, el central del United no ha convencido al seleccionador alemán para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

Con 66 partidos y siete goles desde su debut en 2017, Maguire se había consolidado como pieza clave de Inglaterra. Tras perderse la Euro 2024 por lesión, su ausencia confirma un cambio de era bajo Tuchel. Sus 24 encuentros con los Red Devils esta temporada no bastaron para convencer al técnico, que lo margina del próximo Mundial.