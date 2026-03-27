Harry Maguire atribuye su vuelta a la selección inglesa al entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, tras ser titular en el partido amistoso contra Uruguay

Maguire no tardó en destacar la influencia de Carrick tras su regreso a la selección inglesa, insistiendo en que el entrenador interino del United merece «un gran reconocimiento» por ayudarle a recuperar su mejor forma y su confianza.

El central de 33 años, que había perdido el puesto bajo el anterior régimen, parece revitalizado desde que Carrick asumió el mando de forma temporal, desempeñando un papel clave en el ascenso del United al tercer puesto de la tabla de la Premier League.

En declaraciones a ITV, Maguire dijo: «Hay que darle mucho crédito a él [Michael Carrick] por asegurarse de que esté en esta convocatoria».



