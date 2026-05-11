El francés de 20 años llegó a Old Trafford procedente del Lille en 2024 por 52 millones de libras, en una pugna por su fichaje en la que el United se impuso a grandes clubes europeos como el Real Madrid, el Liverpool y el París Saint-Germain.

En declaraciones a DHL Express, Maguire afirmó: «Leny Yoro tiene todas las cualidades, el talento y el potencial para tener la carrera que quiera. Es excepcional ver a alguien jugando de central en la Premier League a su edad, sobre todo en un club como el Manchester United. Está haciendo un trabajo increíble y aún le queda mucho por mejorar. Espero que, dentro de 10 o 15 años, estemos aquí incluyéndolo entre los grandes de todos los tiempos».