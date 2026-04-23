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Harry KaneGetty Images
Yosua Arya

Traducido por

¡Harry Kane ya tiene 52 goles! El delantero inglés marcó para que el Bayern venciera al Bayer Leverkusen y mantenga vivo el sueño del triplete

H. Kane
Bayern Múnich
Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich
Bayer Leverkusen
DFB-Pokal

Harry Kane marcó su gol 52 de la temporada y ayudó al Bayern de Múnich a vencer 2-0 al Bayer Leverkusen. El triunfo lleva al equipo de Vincent Kompany a la final de la DFB-Pokal, donde busca el triplete.

  • El Bayern se clasifica para la final de la Copa de Alemania

    El Bayern de Múnich mantiene su opción de lograr el doblete nacional tras vencer 2-0 al Bayer Leverkusen en semifinales de la Copa de Alemania. El equipo de Vincent Kompany viajará a Berlín para la final por primera vez desde 2020, tras dominar el partido desde el inicio.


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    Kane rompe el empate en un partido en el que su equipo se mostró superior

    La presión bávara dio resultado en el 22’: Musiala centró desde la derecha, Díaz dejó pasar y Kane marcó de volea. Es su gol 52 esta temporada.

    En el descuento, Leon Goretzka asistieron a Díaz en un contraataque y el extremo sentenció el 2-0. El Bayern aguarda al ganador de Stuttgart o Friburgo para la final en Berlín.

  • «Teníamos el control»

    La victoria mantiene vivas las esperanzas del Bayern de ganar todos los títulos que quedan esta temporada y también pone a Kane en camino de conseguir aún más trofeos. Tras el partido, declaró en la página web oficial del club: «Ha sido una actuación sólida de principio a fin. Nuestra forma de jugar y cómo recuperamos el balón en zonas adelantadas nos creó buenas ocasiones en ambas partes. Lo único que podríamos haber hecho mejor es marcar más goles. Los últimos 10 minutos fueron algo tensos, pero en general tuvimos el control y no crearon muchas ocasiones».

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    El camino hacia el triplete

    Con Kane batiendo récords de goles y el equipo mostrando solidez defensiva bajo Kompany, el triplete sigue siendo posible. Kompany podría rotar contra el Mainz en la Bundesliga, ya ganada, y el Bayern enfrentará al París Saint-Germain en semifinales de la Liga de Campeones la próxima semana.

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