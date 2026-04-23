La presión bávara dio resultado en el 22’: Musiala centró desde la derecha, Díaz dejó pasar y Kane marcó de volea. Es su gol 52 esta temporada.

En el descuento, Leon Goretzka asistieron a Díaz en un contraataque y el extremo sentenció el 2-0. El Bayern aguarda al ganador de Stuttgart o Friburgo para la final en Berlín.