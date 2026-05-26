Harry Kane y Michael Olise rechazaron fichar por el PSG, que temía convertirse en un «club pequeño» sin Messi, Mbappé y Neymar

El prestigio del París Saint-Germain sufrió un duro golpe al terminar la era de los «Galácticos». Tras las salidas de Messi, Neymar y, finalmente, Mbappé, el campeón francés tuvo dificultades para convencer a la élite europea de que seguía siendo un destino de primer nivel.

Internamente se admite que muchos, incluidos jugadores, creían que el club volvería a ser “pequeño”.

Esa incertidumbre se notó en la búsqueda de nuevos fichajes, quienes prefirieron otras ligas con más garantías deportivas. A la directiva le costaba vender un proyecto de futuro mientras los pilares de su identidad global partían en poco tiempo, dejando un vacío de estrellas en el Parque de los Príncipes.