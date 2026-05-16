El equipo de Vincent Kompany no aflojó en la última jornada y goleó 5-1 al débil Colonia. Kane marcó en los minutos 10, 13 y 69, llegando a 36 tantos. También anotaron Tom Bischof y el suplente Nicolas Jackson.

La victoria dejó al Bayern con 122 goles, nuevo récord de la Bundesliga, y 89 puntos, su tercera mejor marca histórica.