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¡Harry Kane vuelve a marcar un hat-trick! El Bayern de Múnich cerró la Bundesliga con una victoria de cinco estrellas en casa, y ahora el equipo de Vincent Kompany se centra en la final de la DFB-Pokal
Kane, impecable al concluir una temporada de récords
El equipo de Vincent Kompany no aflojó en la última jornada y goleó 5-1 al débil Colonia. Kane marcó en los minutos 10, 13 y 69, llegando a 36 tantos. También anotaron Tom Bischof y el suplente Nicolas Jackson.
La victoria dejó al Bayern con 122 goles, nuevo récord de la Bundesliga, y 89 puntos, su tercera mejor marca histórica.
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Emotivas despedidas en el Allianz Arena
Antes de los festejos, la tarde tuvo varias despedidas emotivas. El Bayern dijo adiós a Leon Goretzka, Raphael Guerreiro y Jackson con un homenaje previo al partido. Goretzka, con ocho años en Múnich, fue titular por decisión de Kompany y recibió ovación y cánticos al ser sustituido en el 82’.
El ambiente se cargó aún más con la presencia de los campeones de la Champions 2001, entre ellos Oliver Kahn y Stefan Effenberg, que celebraban el 25.º aniversario de su título. En las gradas, una pancarta lo dejaba claro: «¡Gracias por la gran temporada! ¡Juntos ganaremos la copa!».
Una actuación dominante acaba con las esperanzas del Colonia
El partido quedó sentenciado en el primer cuarto de hora gracias a la eficacia de Kane. Primero marcó de primera un centro y, tres minutos después, duplicó la ventaja con un tiro libre. «El Mala» recortó distancias tras robarle el balón a Jamal Musiala, pero Bischof restauró la ventaja de dos goles en el 22.
Bayern pudo ampliar la ventaja: Musiala y Karl acertaron los postes antes y después del descanso. Neuer apenas intervino, y los locales manejaron el ritmo en la segunda parte. Kane completó su hat-trick en el 65’ y Jackson cerró la goleada con el quinto en el 89’.
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La mirada puesta en la final de la Copa DFB en Berlín
Las celebraciones privadas en Nockherberg y el desfile público en Marienplatz llenarán los próximos días de los jugadores, aunque la mente está en el Olympiastadion. Ya campeones de la Bundesliga, el equipo de Kompany busca el doblete nacional el 23 de mayo ante el Stuttgart.