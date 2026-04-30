Pochettino explicó que el ascenso de Kane no fue inmediato y que requirió un cambio significativo en la forma en que el jugador abordaba su trabajo a diario. El entrenador destacó la inteligencia del delantero para aceptar críticas constructivas y ajustar su dieta y preparación física.

En una charla con el pódcast Stick to Football, recordó: «Cuando Tim Sherwood se fue y nosotros llegamos, Harry Kane era el tercer o cuarto delantero. Desde el primer día vimos que tenía una mentalidad ganadora.

No tenía los mejores hábitos, pero habló con nosotros, mostró inteligencia y pronto los cambió (entrenamiento, alimentación, etc.). Nos sentimos orgullosos, pero son él y su entorno quienes le han llevado al éxito».