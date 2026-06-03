Harry Kane «tendrá ganas, en parte, de volver» a la Premier League, según la leyenda inglesa Peter Reid, quien reveló su deseo de fichaje y explicó qué hace especial al delantero

Kane, máximo goleador de la historia del Tottenham, salió de su zona de confort al fichar por el Bayern en verano de 2023 para acabar con su «maldición de los trofeos».

En el Allianz Arena esa racha terminó: con 32 años, Kane ya es bicampeón de la Supercopa y la DFB-Pokal, y suma tres Botas de Oro de la Bundesliga.

En el Bayern ha mantenido un nivel extraordinario: 146 goles en 147 partidos, con un récord personal de 61 tantos en la temporada 2025-26. Ahora, mientras negocia un contrato hasta 2027, se pregunta cuánto tiempo más permanecerá en Baviera.

Se habla de su renovación en Múnich, de un paso por la MLS que le abriría puertas en la NFL y, por supuesto, de un posible regreso a la Premier.