Harry Kane señala al PSG como favorito para la Champions League mientras la UEFA confirma los bombos del sorteo de la fase de liga 2026-27

Kane ha avivado el debate de cara a la campaña 2026-27 de la Liga de Campeones de la UEFA al declarar al PSG como el gran favorito para levantar el trofeo más codiciado del fútbol europeo de clubes. Kane cree que su condición de campeón en las dos últimas ediciones le convierte de nuevo en la elección natural para el título esta temporada.

El capitán de Inglaterra fue claro en su valoración de la jerarquía cuando le preguntaron por los aspirantes al trofeo. Kane dijo: "Creo que el PSG es el primer favorito, ya que lo ha ganado dos años seguidos, y luego, por supuesto, hay otros como el Bayern, el Arsenal, el Real Madrid, el Barcelona... Todos los grandes equipos estarán ahí", dijo Kane a Marca.