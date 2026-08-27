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Harry Kane señala al PSG como favorito para la Champions League mientras la UEFA confirma los bombos del sorteo de la fase de liga 2026-27
Situando al PSG como el principal rival
Kane ha avivado el debate de cara a la campaña 2026-27 de la Liga de Campeones de la UEFA al declarar al PSG como el gran favorito para levantar el trofeo más codiciado del fútbol europeo de clubes. Kane cree que su condición de campeón en las dos últimas ediciones le convierte de nuevo en la elección natural para el título esta temporada.
El capitán de Inglaterra fue claro en su valoración de la jerarquía cuando le preguntaron por los aspirantes al trofeo. Kane dijo: "Creo que el PSG es el primer favorito, ya que lo ha ganado dos años seguidos, y luego, por supuesto, hay otros como el Bayern, el Arsenal, el Real Madrid, el Barcelona... Todos los grandes equipos estarán ahí", dijo Kane a Marca.
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Reflexionando sobre las decepciones continentales del pasado
A medida que se acerca el sorteo de la fase de liga, el panorama competitivo ha quedado definido con la confirmación de los bombos. Los 36 aspirantes a la Champions League han quedado repartidos en cuatro bombos para la próxima ceremonia. El Bayern está en el bombo 1 junto a pesos pesados como Madrid, Manchester City y Liverpool, lo que garantiza un arranque de alto voltaje en el renovado torneo continental.
Al reflexionar sobre el rendimiento del Bayern en la edición anterior de la competición, Kane se mostró optimista pese a su eliminación en semifinales. "Creo que hicimos una campaña realmente buena en Europa. Perdimos contra un gran equipo como el PSG por un margen muy pequeño, así que a veces tienes que aceptar esas cosas y seguir adelante. Desde el primer día que estoy aquí, sé que también los otros jugadores y los entrenadores hemos vuelto al trabajo con la misma mentalidad", señaló Kane.
Nueva temporada, misma ambición para Kane
Pasada ya la página de la temporada anterior, Kane está plenamente centrado en conquistar títulos en Baviera. La Champions League sigue siendo el gran premio para un jugador de su calibre, e insiste en que el hambre dentro de la plantilla del Bayern no ha disminuido tras sus recientes decepciones. El club está desesperado por volver a la cima del fútbol europeo y devolver el trofeo al Allianz Arena por primera vez desde 2020.
El delantero subrayó que los resultados del año pasado ya no importan mientras se preparan para una nueva ofensiva en el continente. Kane explicó: "La temporada pasada ya ha quedado atrás y veremos qué pasa en esta. Ahora se trata de seguir adelante, pelear por esta temporada y, obviamente, la Champions League es uno de nuestros grandes objetivos. Estamos preparados para trabajar duro y ver adónde nos lleva este camino, sabiendo que cada partido en esta competición presenta un desafío único y difícil".
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El formato renovado crea un camino más largo
Con los equipos obligados a afrontar una fase de liga de ocho partidos antes de las rondas eliminatorias, Kane es muy consciente de ello mientras se prepara para un calendario cargado. El Bayern necesitará mantener la regularidad durante varios meses para asegurarse un puesto entre los cabezas de serie de cara a las últimas fases de la competición.
«No hemos hecho más que empezar. Estamos al pie de la montaña y aún queda mucho por subir, muchos partidos por delante, ocho encuentros en la fase de liga y, obviamente, después llega toda la fase eliminatoria», concluyó Kane.
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