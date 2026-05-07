Harry Kane señala al París Saint-Germain como «favorito» para la final de la Liga de Campeones, mientras una estrella del Bayern de Múnich admite que podría evitar enfrentarse al Arsenal

El PSG llega a la final con la oportunidad de unirse al Real Madrid como el único club que ha revalidado el título en la era de la Liga de Campeones. Kane cree que ser campeones les da ventaja sobre los Gunners de Mikel Arteta.

«Ser campeones quizá les haga ligeros favoritos, pero son dos grandes equipos y el partido estará igualado», afirmó Kane al analizar la batalla táctica que se avecina.

El delantero de 32 años elogió la calidad de ambos equipos, pero apuntó que la experiencia del PSG en situaciones de alta presión podría ser decisiva. «Está muy igualado. Son equipos muy distintos, pero ambos muy fuertes. Será una final interesante. Nosotros y el PSG tenemos un enfoque similar; otros grandes equipos tienen otro estilo. Esa es la belleza del fútbol: cualquier detalle puede darte la victoria».

Al ser consultado sobre si verá el duelo entre el PSG y su antiguo rival londinense, el Arsenal, el exdelantero del Tottenham admitió: «No lo sé, depende de dónde esté. Ahora mismo solo estoy decepcionado».