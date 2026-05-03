AFP
Traducido por
Harry Kane podría ganar el Balón de Oro sin triunfar en el Mundial, opina Alan Shearer, quien compara al trío ofensivo del Bayern con el ‘MSN’ de Messi, Suárez y Neymar
Los goleadores del Bayern
Kane ha brillado en su tercera temporada en Baviera con 54 goles y siete asistencias en 47 partidos, y ha logrado su segundo título consecutivo de la Bundesliga. Junto a Olise y Díaz, el jugador de 32 años forma parte de una delantera que ha marcado 100 goles en todas las competiciones esta temporada. Aunque el Bayern afronta un 5-4 en contra frente al PSG en las semifinales de la Liga de Campeones, la brillantez individual de Kane lo sitúa en la conversación sobre los premios mundiales.
- Getty Images Sport
Requisitos para el Balón de Oro
Shearer, máximo goleador de la Premier League, dijo a Betfair: «Harry Kane puede ganar el Balón de Oro este año pese a no tener títulos internacionales.
Todos dijimos que no estuvo a la altura en la Euro 2024 y que le costó recuperar su mejor forma. Sin embargo, lo que quedó claro el martes es cómo juega el Bayern con él y la intensidad que le rodea. Cuando se retrasa —a veces hasta su propio área— siempre tiene compañeros cerca.
«Cada vez que recibe el balón, se ve a los jugadores que le rodean y el ritmo que les rodea».
- AFP
La comparación con «MSN»
Shearer comparó al actual trío del Bayern con la mítica delantera del Barcelona: Messi, Suárez y Neymar. Entre 2014 y 2017, el «MSN» ganó nueve títulos y marcó 364 goles.
Añadió: «Los tres delanteros, Kane, Díaz y Olise, suman 100 goles este año. Es extraordinario, similar al nivel de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona. Harry Kane sigue mejorando: provocó el penalti y dio una gran asistencia a Luis Díaz».
- (C)Getty Images
La búsqueda de títulos de Kane
El Bayern debe remontar el miércoles un gol al PSG para alcanzar la final de la Liga de Campeones y mantener vivo su sueño continental. Después, Kane liderará a Inglaterra en el Mundial 2026 de Estados Unidos, buscando cerrar su temporada más prolífica con un primer gran título. Con Olise y Díaz en plena forma, los campeones alemanes siguen siendo una amenaza a medida que se acerca el decisivo final de temporada.