Harry Kane, «orgulloso», envía un emotivo mensaje a Kyle Walker tras la retirada de su compañero de la selección inglesa de la competición internacional
De Sheffield al escenario mundial
La trayectoria profesional del defensa es testimonio de su mentalidad de élite, pasando del Sheffield United al Tottenham antes de convertirse en un ganador en serie en el Manchester City. Aunque su palmarés con el club está repleto, con seis títulos de la Premier League y una medalla de la Champions League, fueron los duelos de Walker en la escena mundial los que definieron su reputación.
Kane encabeza los homenajes a Walker
Su marcha deja a Kane como una de las pocas figuras veteranas que quedan del equipo que revitalizó la suerte de la selección nacional. La estrella del Bayern de Múnich utilizó las redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a su antiguo compañero de equipo, adjuntando varias fotos: «¡Ha sido un auténtico placer compartir el campo contigo durante tantos años, @kylewalker2! ¡Hemos creado tantos recuerdos increíbles a lo largo del camino que nunca los olvidaré! ¡Estoy orgulloso de llamarte compañero de equipo! Te deseo lo mejor en tu retirada internacional, amigo, y gracias por todo lo que le has dado a tu país».
Thomas Tuchel mira hacia el futuro
Aunque la velocidad y la recuperación de Walker siguen siendo impresionantes incluso a sus más de 30 años, su ausencia en las últimas convocatorias de Thomas Tuchel para la selección inglesa indica que el entrenador alemán está mirando hacia el futuro. Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, Tuchel parece dispuesto a confiar en opciones más jóvenes, como Reece James, del Chelsea. Walker, siempre profesional, reconoció la realidad de la situación y señaló que «el libro está cerrado» en un viaje que le llevó desde su debut contra España en 2011 hasta su última aparición contra Senegal en el City Ground en junio de 2025. A pesar de quedarse a solo cuatro partidos de la prestigiosa marca del centenar, Walker deja un legado definido por la consistencia y el respeto de todos los entrenadores con los que ha jugado, desde Fabio Capello hasta Gareth Southgate.
¿Qué viene después?
Para Walker, la transición a exinternacional le permite comprometerse plenamente con su papel en el Burnley bajo las órdenes de Scott Parker, el mismo hombre al que sustituyó en su debut con Inglaterra hace 14 años. Sin embargo, el jugador de 35 años se enfrenta a una dura batalla para mantener al Clarets en la Premier League, ya que el equipo de Parker ocupa actualmente el puesto 19 de la tabla y se encuentra a nueve puntos de la salvación.
