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Harry Kane Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Harry Kane ha demostrado ser el mejor delantero del mundo; ahora, la máquina goleadora del Bayern de Múnich debe aprovechar su oportunidad de oro para alcanzar la inmortalidad

Analysis
Bayern Múnich
H. Kane
Liga de Campeones
Bundesliga
World Cup
England
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich

Harry Kane está a un paso de la grandeza, si es que ya no la ha alcanzado. El Bayern de Múnich confía en que el capitán de Inglaterra marque los goles que les den ventaja sobre el París Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones. Ya tienen otro título de la Bundesliga, se acerca el Mundial y es favorito para el Balón de Oro. Se perfila una temporada dorada para el jugador de 32 años.

Algunos rivales no han estado a su mejor nivel este curso y los próximos duelos se intensificarán a medida que se acerque al final de su carrera, pero nadie duda de que Kane es hoy el mejor delantero del mundo. Llega al final de una temporada individual extraordinaria con el Bayern, pero con tanto aún por lo que luchar —tanto con el club como con la selección— que estará decidido a no quedarse sin fuerzas en su intento por hacer historia en múltiples frentes.

Tiene una oportunidad de oro, que debe aprovechar en las próximas semanas, empezando por el duelo con el PSG.

  • Harry KaneGetty Images

    Nuevas cotas

    A sus 32 años, Kane vive su mejor temporada goleadora. Ya batió varios récords y, aunque los 41 goles de Lewandowski en la Bundesliga 2020-21 parecen inalcanzables tras sus 33 tantos en 31 partidos, su cifra es impresionante.

    El capitán inglés ya acumula 95 goles en solo 91 partidos en la máxima categoría alemana, marca que solo Dieter Müller alcanzó antes, en los años 70, y con 32 encuentros más. Sus 51 tantos en todas las competiciones superan a los de cualquier otro jugador en las cinco grandes ligas europeas desde los 55 que Lewandowski logró en la 2019-20.

    Suma nueve goles más que sus perseguidores, Erling Haaland y Kylian Mbappé (24 cada uno), en la carrera por la Bota de Oro, y eso pese a que un reciente problema de pantorrilla ha frenado su ritmo, con otro título de la Bundesliga ya asegurado.

    • Anuncios
  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    «He desbloqueado el siguiente nivel»

    Su entrenador, Vincent Kompany, afirmó en octubre que Kane había dado un salto de nivel. «Siempre lo ha hecho a lo largo de su carrera. Su evolución es una cuestión de mentalidad. Ha trabajado duro cada año.

    Quizá le ayudó no haber ganado títulos, porque mantuvo el hambre de un jugador joven. No se puede desarrollar más a un jugador así; tiene que quererlo él».

    Añadió a principios de este año: «La regularidad de Harry es impresionante. Se nota que se siente a gusto en Múnich, con su familia y en este equipo. Es un líder absoluto».

  • Harry Kane Michael Olise FC Bayern 2025Getty Images

    Trabajo en equipo

    Kane no ha alcanzado estas marcas solo: se ha entendido a la perfección con los extremos Michael Olise y Luis Díaz, formando uno de los ataques más temibles del continente.

    El tridente ofensivo del Bayern, afilado como una navaja, ha sumado 159 goles y asistencias en la temporada 2025-26, con los extremos aportando más de 45 cada uno. Además, Kane ha destacado por bajar a recibir y meter a sus compañeros en juego con su amplia variedad de pases.

    Sus cifras individuales son impresionantes, pero Kane no sería el máximo goleador de Europa sin el francés y el colombiano a su lado.

  • Harry Kane Lionel MessiGetty/GOAL

    A la altura de Messi

    Tras ganar su segundo título de la Bundesliga y dejar atrás la «maldición de los trofeos», Kane busca su primera Liga de Campeones. Pero superar al PSG en semifinales no será fácil: muchos ven este duelo como una final anticipada. Sin embargo, el delantero del Bayern llega en plena forma, con su racha goleadora extendida a Europa.

    Tras anotar en ambos duelos de cuartos ante el Real Madrid, ya acumula 52 goles en 68 partidos de Liga de Campeones, igualando el promedio de Messi con el Barcelona. Esta temporada lleva 12 tantos en 11 encuentros, todos marcados en ocho compromisos, aunque no acertó en la fase de grupos contra el PSG en el Parque de los Príncipes.

    Solo Ruud van Nistelrooy, con 53 tantos en 67 partidos, supera esa marca en sus inicios en la máxima competición europea.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    «Una figura emblemática a nivel mundial» que no va a ninguna parte

    Las hazañas de Kane impresionan aún más si se considera el constante rumor sobre su futuro en el Allianz Arena, avivado por la prensa inglesa, que insiste en su posible regreso a la Premier League para superar los 260 goles de Alan Shearer.

    Su contrato vence en 2027 y, aunque existió una cláusula de rescisión de 65 millones de euros (57 millones de libras/77 millones de dólares) ya caducada, las especulaciones no han cesado. Sin embargo, el jugador de 32 años no ha mostrado intención de marcharse y podría renovar pronto, pues la directiva ya prepara las negociaciones.

    «Hoy lo compraría por 150 millones de euros», declaró el presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness. «Es un sueño para el Bayern, un referente mundial, un buen tipo y un modelo para nuestros jóvenes; les enseña cómo golpear el balón».

    En una entrevista reciente con Sky Sports Alemania, Kane afirmó: «Estoy muy feliz aquí. Tenemos un gran equipo, el entrenador y todo el cuerpo técnico remamos en la misma dirección. Aún nos queda mucho por lo que luchar esta temporada, y eso es emocionante».

  • GFX Harry Kane Erling Haaland Kylian MbappeGetty/GOAL

    Los rivales se quedan atrás

    Hoy es difícil negar que Kane sea el mejor delantero del planeta, aunque en su país natal aún no reciba el reconocimiento que merece, ya que allí se considera que las defensas de la Bundesliga son más débiles que las de la Premier League.

    Además, sus rivales no han mantenido su ritmo: Haaland, con 35 goles, ha decepcionado, y una lesión frenó a Mbappé, autor de 41 tantos. Mientras tanto, Lewandowski ha bajado su nivel en el Barcelona, algo lógico a sus 37 años.

    Además, ninguno de los tres sigue en la Champions, lo que refuerza la idea de que Kane no solo es el mejor ‘9’, sino quizá el mejor jugador del momento.

  • 1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Una oportunidad de oro

    Kane tiene una oportunidad de oro: a 270 minutos de su primera Liga de Campeones, lo que afianzaría su candidatura al Balón de Oro, y con un Bayern que nadie quiere enfrentar.

    Este verano, además, afrontará su gran oportunidad de ganar el Mundial con Inglaterra. Todo indica que el delantero levantará el Balón de Oro en París a finales de año —sería el primer inglés desde Michael Owen en 2001—, pero su consagración sería definitiva si acaba con los 60 años de sequía de los Tres Leones en Norteamérica.

    El título de mejor jugador del planeta está a su alcance y, por su gran temporada, no parece dispuesto a dejarlo escapar.

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