Tras la remontada, Kane destacó el cambio de actitud. «En el descanso dijimos que debíamos aportar más energía e intensidad, y se notó desde el primer minuto de la segunda parte. También mostramos calidad con los goles. Remontar un 3-0 demuestra nuestra mentalidad».

El capitán inglés ingresó en el descanso junto a Michael Olise, decisión de Kompany para corregir el mal primer tiempo. Sobre esos errores, Kane admitió: «La primera parte fue dura; estuvimos por debajo de nuestro nivel. No controlamos bien los contraataques, nuestra cobertura defensiva falló y fuimos descuidados con el balón».