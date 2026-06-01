Aunque el éxito del equipo definirá el torneo para la mayoría de los jugadores, también se disputa el premio individual de la Bota de Oro al máximo goleador.

La han ganado leyendas como Eusebio, Gerd Müller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker y Ronaldo Nazário. Kylian Mbappé y Harry Kane la obtuvieron en las dos últimas Copas y ahora buscan ser el primer jugador en lograrla dos veces en el torneo de este verano.

Sin embargo, hay mucho talento ofensivo en juego y varias estrellas aspiran a entrar en la historia. ¿Quiénes son los favoritos a la Bota de Oro 2026? GOAL repasa el top 10: