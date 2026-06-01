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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Gill Clark

Traducido por

Harry Kane, Erling Haaland y los 10 candidatos a la Bota de Oro del Mundial 2026: clasificación

Opinion
World Cup
H. Kane
E. Haaland
K. Mbappe
C. Ronaldo
L. Messi
England
France
Argentina
Brazil
Spain
USA
Portugal
Norway
Senegal
Colombia
F. Balogun
M. Oyarzabal
J. Alvarez
Vinicius Junior
L. Diaz
FEATURES

Tras años de espera, el Mundial 2026 ya casi está aquí. Los mejores jugadores del mundo llegan a Estados Unidos, México y Canadá con el sueño de levantar el trofeo más prestigioso del fútbol, antes del inicio del torneo el 11 de junio.

Aunque el éxito del equipo definirá el torneo para la mayoría de los jugadores, también se disputa el premio individual de la Bota de Oro al máximo goleador.

La han ganado leyendas como Eusebio, Gerd Müller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker y Ronaldo Nazário. Kylian Mbappé y Harry Kane la obtuvieron en las dos últimas Copas y ahora buscan ser el primer jugador en lograrla dos veces en el torneo de este verano.

Sin embargo, hay mucho talento ofensivo en juego y varias estrellas aspiran a entrar en la historia. ¿Quiénes son los favoritos a la Bota de Oro 2026? GOAL repasa el top 10:

  • Folarin Balogun USMNTGetty

    10Folarin Balogun (Estados Unidos)

    Aunque parece poco probable que Estados Unidos aporte el ganador de la Bota de Oro, los anfitriones cuentan con Folarin Balogun, uno de los delanteros más en forma del mundo. El jugador de 24 años marcó 19 goles esta temporada con el Mónaco, 12 en sus últimos 18 partidos.

    El equipo de Mauricio Pochettino confía en que la localía les ayude a dejar huella en su propio torneo y tiene buenas opciones de avanzar a la fase eliminatoria, quizá como primeros del Grupo D, tras quedar emparejados con Paraguay, Turquía y Australia.

    Con la camiseta de Estados Unidos lleva nueve goles y cuatro asistencias en 26 partidos, y aspira a ampliar esos números este verano.

    • Anuncios
  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    9Luis Díaz (Colombia)

    Luis Díaz llega al Mundial con Colombia tras una impresionante temporada de debut en Alemania, luego de fichar este verano con el Bayern Múnich procedente del Liverpool. El delantero marcó 26 goles y formó parte de uno de los tríos ofensivos más temibles de Europa.

    Es el líder de Colombia y lo mostró en la eliminatoria: marcó un doblete ante Brasil en la primera victoria sobre la Seleção tras la liberación de su padre.

    Después marcó un tanto espectacular ante la campeona Argentina, confirmando su talento en los grandes escenarios. Colombia debutará en la fase de grupos frente a Uzbekistán, lo que podría permitirle iniciar la competición con buen pie.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    8Vinicius Jr. (Brasil)

    Vinicius Jr. se ha reencontrado con su exentrenador en el Real Madrid, Carlo Ancelotti, en la selección brasileña. El técnico confía en sacar lo mejor de este mago de la banda con la camiseta de la Seleção.

    Aunque su historial goleador con la selección no es amplio —solo nueve tantos en 48 partidos—, llega en buen momento tras recuperar la puntería con el Madrid y cuenta con la calidad y la experiencia para brillar en el Mundial.

    Además, Brasil comparte grupo con Haití, de regreso al Mundial tras 52 años, Escocia y la revelación Marruecos, en una campaña que aspira al sexto título.

  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    7Julian Álvarez (Argentina)

    Con Messi, solo hay sitio para uno: Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Aunque Lautaro fue el máximo goleador de la Copa América 2024, el juego completo de Álvarez le da ventaja para entrar en la convocatoria de Scaloni.

    Su temporada en el Atlético ha sido complicada —solo dos goles en La Liga desde octubre— y su futuro aún genera incertidumbre, pero su talento no se discute. Con Argentina podría dejar atrás esos problemas y brillar este verano.

    Aunque Messi acaparará los focos, el olfato goleador de Álvarez puede ser clave para que el equipo de Scaloni defienda el título. En 2022 marcó cuatro goles en siete partidos, solo superado por Messi y Mbappé, y ahora tiene la oportunidad de aumentar su cuenta.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-PORAFP

    6Cristiano Ronaldo (Portugal)

    A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo clave para club y selección. Marcó cinco goles en cinco partidos de clasificación y, pese a perderse el último por sanción, Portugal logró el pase.

    Tras la reducción de su sanción por parte de la FIFA, podrá disputar todos los partidos del torneo, donde Portugal parte como favorito en un grupo que completan Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

    Además, contará con el talento ofensivo de Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição, Bernardo Silva y su compañero en el Al-Nassr, João Félix, un elenco capaz de generar ocasiones durante todo el partido.

  • Lionel Messi ArgentinaGetty

    5Lionel Messi (Argentina)

    Lionel Messi saldrá a defender el trofeo del Mundial tras llevar a Argentina a la gloria en 2022 y completar, por fin, su palmarés. Aunque ya lo tiene casi todo, nunca ha ganado la Bota de Oro del Mundial.

    La cita de este verano será su última oportunidad de subsanar esa carencia. El ’10’ albiceleste cumplirá 39 años durante el torneo y sabe que será su despedida de las Copas del Mundo.

    A pesar de su edad, no muestra signos de desaceleración: la temporada pasada ganó la Bota de Oro de la MLS con 35 goles y fue el máximo anotador de las eliminatorias de la CONMEBOL con ocho. Aunque esté cerca del retiro, sigue siendo candidato firme al título de goleo.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    4Mikel Oyarzabal (España)

    Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, no parece el favorito para ganar la Bota de Oro, pero su racha goleadora es imposible de ignorar. Tras anotar el gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2024, ha marcado 11 goles en sus últimos 11 partidos con España, seis de ellos en la fase de clasificación.

    Además, acaba de firmar su mejor campaña en La Liga con 15 goles, llegaba en óptimas condiciones al torneo.

    España parte como favorita y, si avanza rondas, Oyarzabal tendrá más chances de sumar. En su grupo, con Cabo Verde y Arabia Saudí, debería empezar con buen pie; además, lanza los penaltis. La lesión de Lamine Yamal, que se pierde el arranque del torneo, refuerza aún más su candidatura.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-NOR-ITAAFP

    3Erling Haaland (Noruega)

    Erling Haaland marcó 16 goles en ocho partidos de clasificación, el doble que cualquier otro jugador europeo, y llevó a Noruega a su primer Mundial desde 1998. Ahora, el delantero del Manchester City debutará en un gran torneo y buscará dejar huella.

    Además, el seleccionador Stale Solbakken cuenta con Martin Ødegaard, Oscar Bobb y Antonio Nusa, lo que refuerza aún más al equipo. Su pleno de victorias en la fase de clasificación los convierte en una posible revelación del torneo.

    No obstante, no todo será fácil para Haaland: los duelos de grupo ante Francia y Senegal serán exigentes, así que buscará empezar con victoria frente a Irak.

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    2Kylian Mbappé (Francia)

    Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro en 2022 con ocho goles en siete partidos, así que no sorprendería que la estrella del Real Madrid la volviera a ganar en 2026. Ya mostró su potencial con una actuación espectacular de Francia contra Brasil en los amistosos de marzo, y contará con uno de los mejores equipos de apoyo, con Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki y Desire Doué listos para servirle balones.

    La pasada temporada marcó 42 goles en 44 partidos con el Madrid y, aunque arrastra algunas pequeñas lesiones, suele reservar su mejor versión para los Mundiales. Es de esperar otra gran actuación de Mbappé.

  • Harry Kane England 2025Getty

    1Harry Kane (Inglaterra)

    Harry Kane, ya dueño de una Bota de Oro mundialista, buscará este verano ampliar su palmarés tras los ocho goles que anotó en la fase de clasificación. Capitán de Inglaterra, es el máximo goleador histórico de los Tres Leones.

    A sus 32 años llega en el mejor momento de su carrera: ha marcado 61 goles en todas las competiciones con el Bayern de Múnich, que logró el doblete. Además, cualquier duda sobre su ritmo se disipó tras cerrar la temporada con dos hat-tricks consecutivos.

    Se espera que guíe a Inglaterra más allá de los cuartos de final y que, en un grupo con Croacia, Ghana y Panamá —a la última le marcó un hat-trick en 2018—, sume pronto sus primeros goles.