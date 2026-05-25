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Harry Kane envía un mensaje a la afición del Tottenham tras evitar el descenso en la última jornada de la Premier League
La permanencia se aseguró en un tenso domingo.
João Palhinha marcó en los últimos minutos de la primera parte y dio al Tottenham un 1-0 ante el Everton que le mantuvo en la máxima categoría. El West Ham, pese a ganar 3-0 al Leeds, descendió a la Championship por primera vez desde 2012.
El triunfo evitó el primer descenso de los londinenses en casi 50 años y les mantuvo como un fijo de la era moderna de la Premier.
El apoyo de Kane a la afición de los Spurs
Kane, ya fuera del club pero aún cercano al norte de Londres, felicitó al Tottenham y a sus fans por mantenerse en la Premier tras una última jornada dramática.
A través de las redes sociales, el capitán de Inglaterra celebró el resultado y escribió en su cuenta oficial de X: «¡Enhorabuena a todos en el club, especialmente a los aficionados: una lucha y un resultado impresionantes en la última jornada!».
Contraste de suerte para el icono del club
Mientras su exequipo luchaba por no descender, Kane ampliaba su palmarés. El capitán inglés firmó un hat-trick en la final de la DFB-Pokal ante el Stuttgart y dio el doblete al Bayern. Es un giro notable para el delantero, que nunca había alzado un título relevante con el Tottenham.
Desde su fichaje de 86 millones de libras, Kane ha sumado cuatro títulos en Alemania y llega al Mundial de Norteamérica con 61 goles en 51 partidos esta temporada.
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La gran reestructuración de los Spurs este verano
A pesar del alivio por mantener la categoría, el entrenador de los Spurs, Roberto De Zerbi, ya planea una profunda remodelación para este verano. El italiano calificó la salvación como el «mayor logro» de su carrera, pero admitió que la plantilla necesita cambios significativos. De Zerbi quiere devolver a los Spurs a la competitividad y pide fichajes de «primer nivel» para evitar otra lucha por el descenso.