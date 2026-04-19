Harry Kane elogia la «mentalidad» del Bayern de Múnich tras conquistar su segundo título consecutivo de la Bundesliga

El Bayern se proclamó campeón de Alemania 2025-26 al vencer 4-2 al Stuttgart. Chris Führich abrió el marcador para los visitantes, pero los locales respondieron con un hat-trick en seis minutos de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies. Harry Kane, que entró en el descanso por Jamal Musiala, hizo el cuarto en el 52, y Chema Andrés marcó el del honor en el 90. Con esta victoria, el Bayern llega a 79 puntos, 15 más que el Dortmund a falta de cuatro jornadas, y defiende el título.