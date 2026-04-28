El inglés adelantó a los visitantes en el 17’ con un penalti, 1-0. Antes, Luis Díaz, del Múnich, había sido derribado por el defensa del PSG Willian Pacho. Sin embargo, antes del descanso, el PSG dio la vuelta al partido y ganó 3-2 en la semifinal con más goles de la Liga de Campeones.
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Harry Kane, del FC Bayern, batió dos récords en la primera parte ante el PSG
Con este gol, Kane alcanza por primera vez en su carrera 60 participaciones en goles (54 tantos y 6 asistencias) en una misma temporada, marcando un récord personal.
Además, su tanto en la capital francesa lo convierte en el primer inglés en anotar en seis partidos consecutivos de la Champions League, superando el récord de Steven Gerrard, que tenía cinco.
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Harry Kane quiere superar el récord de Lewandowski.
Durante gran parte de la actual Bundesliga, Kane pareció capaz de batir el récord de 41 goles que Robert Lewandowski logró con el Bayern Múnich en la 2020/21, superando a Gerd Müller.
Ahora, Kane lleva 33 goles en 28 partidos y le quedan tres jornadas para anotar los ocho que necesita.
Próximos partidos del FC Bayern:
Fecha
Partido
2 de mayo, 15:30 h
Bayern de Múnich - Heidenheim
6 de mayo, 21:00 h
FC Bayern - PSG
9 de mayo, 18:30 h
Wolfsburgo - PSG
16 de mayo, 15:30 h
Bayern - Colonia