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Harry Kane debe «ser sensato», aconseja Roy Keane tras su actuación decisiva, antes del Mundial
Keane exige un cambio táctico al capitán de Inglaterra
La leyenda del fútbol inglés insiste en que Kane debe ser «sensato» y adaptar su juego en el próximo Mundial. Aunque la estrella del Bayern de Múnich recibe elogios por bajar a recibir el balón y conectar el juego, Keane advierte de que esos hábitos pueden ser perjudiciales en un gran torneo.
Para Keane, Kane debe ser un rematador, no un creador. Tras su gol que dio el 1-0 al equipo de Thomas Tuchel, el veterano insiste: Kane debe confiar en la creatividad de sus compañeros y concentrarse en ser el referente en ataque.
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Ahorro de energía en condiciones extremas
Keane teme que el intenso ritmo de Kane en el Mundial, sumado al calor, provoque un agotamiento prematuro. Recomienda que se mantenga en la delantera y evite bajar al campo propio para llegar fresco a los momentos clave.
Keane declaró a ITV: «Ahora tiene más experiencia y quizá haya aprendido mucho más jugando con el Bayern en grandes partidos de la Liga de Campeones. Hay que ser inteligente con la posición. Incluso en el gol, Nueva Zelanda tenía muchos jugadores atrás, pero él simplemente se coló allí. Es solo esa experiencia, pero es increíble que le dieran tanto espacio».
No te salgas del área para ganar el trofeo
El comentarista afirmó que la capacidad goleadora de Kane es el mayor activo de Inglaterra y no debe desperdiciarse en tareas que otros pueden hacer. Keane le aconsejó que mantenga la paciencia y espere en el área, no baje a buscar el balón al centro del campo.
«Con su experiencia, debe ser sensato y entender las circunstancias», añadió Keane. «No tiene que bajar a la mitad de la cancha a repartir balones: hay otros con calidad suficiente. Quédate ahí, porque eres el mejor del mundo en este momento. Si Inglaterra quiere ganar el gran trofeo, él será clave».
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Kane resta importancia a las preocupaciones sobre el calor durante el torneo
A pesar de las advertencias del ex capitán del Manchester United, Kane confía en su estado físico y en su capacidad para afrontar el clima. Tras marcar 61 goles en Alemania, el delantero cree que el equipo está preparado para cualquier condición climática en el torneo.
Sobre el calor y el cansancio, afirmó: «Las pausas para hidratarnos ayudan. Se habla mucho del calor, pero no creo que sea tan decisivo como dicen. Yo y algunos compañeros que llevamos tiempo entrenando en estas condiciones nos hemos sentido bien hoy. Somos profesionales y ya hemos jugado con calor».