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Harry Kane critica al Bayern por su «falta de acierto» en el remate tras la dolorosa eliminación de la Liga de Campeones ante el PSG
Kane lamenta las oportunidades perdidas
El gigante bávaro vio truncada su andadura europea tras el 1-1 en el Allianz Arena el miércoles. En la zona mixta, el delantero de 32 años admitió que el resultado era «difícil de digerir». El tempranero gol de Ousmane Dembélé complicó el partido, y aunque Kane igualó en el descuento, ya fue tarde.
«En los dos partidos tuvimos chances para otro resultado, pero no se dio», admitió Kane, y añadió: «Fuimos poco eficaces en el tercio ofensivo pese a nuestro buen juego en el centro del campo. El último centro, pase o disparo no funcionó hoy».
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Igualando un récord legendario de Ronaldo
El empate de Kane en el último suspiro lo igualó a uno de los mejores de la historia: es el primero desde Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) en anotar en seis eliminatorias consecutivas de Champions, incluyendo los dos duelos contra Atalanta, Real Madrid y PSG.
Aun así, el ariete sigue sin un título continental. Pese a sus 55 goles y siete asistencias esta temporada, el gran premio se le escapó de nuevo. Reconoció el mérito del rival: «Enhorabuena al PSG; aprovecharon sus oportunidades y por eso ya no estamos en la competición».
La polémica arbitral desata la ira
Kane criticó la falta de acierto de su equipo y se mostró frustrado por la actuación arbitral. Como varios compañeros, el delantero consideró que el defensa del PSG, Nuno Mendes, debió ser expulsado en la primera parte por una segunda falta merecedora de tarjeta.
«Es evidente que debería haber recibido una segunda tarjeta amarilla», afirmó Kane, subrayando que, de haberse quedado el campeón de la Ligue 1 con diez, el partido podría haber cambiado.
El entrenador Vincent Kompany coincidió en la queja y añadió que a los árbitros les falta sentido común tras ignorarse otra jugada polémica de mano de Joao Neves. «Hay que analizar las decisiones arbitrales en los dos partidos; no es excusa, pero importa», concluyó el técnico en su valoración posterior.
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La atención se centra ahora en el doble título nacional
La eliminación acaba con el sueño del triplete del Bayern, pero Kane lo tiene claro: «Queríamos ganar todo y teníamos calidad para ello. Por eso duele. No se nos puede juzgar por un partido. Hemos tenido una temporada fantástica y aún podemos lograr el doblete».
Con la Bundesliga prácticamente asegurada, ahora toda la atención está en la final de la DFB-Pokal contra el Stuttgart, donde el Bayern aún puede cerrar una campaña exitosa.