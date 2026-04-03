Harry Kane, baja para el partido contra el Bayern de Múnich; Vincent Kompany ofrece información sobre las lesiones en la Liga de Campeones

En declaraciones a los medios de comunicación el viernes por la mañana, Kompany expresó su decepción, pero dejó entrever un atisbo de esperanza de cara al próximo desplazamiento al Santiago Bernabéu.

«Harry entrenó bien hasta el domingo, pero luego notó algo en el tobillo mientras estaba con la selección», declaró Kompany en rueda de prensa. «Eso afectará al partido de mañana: no estará disponible. No obstante, soy optimista de cara al martes. No es lo ideal, me gustaría que jugara contra el Friburgo, pero tal y como están las cosas hoy, eso no será posible».

Sin embargo, de cara al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el técnico belga añadió: «Soy bastante optimista respecto al partido del martes en Madrid».