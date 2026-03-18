Harry Kane, algo inusual: un suplente habitual vuelve a dar que hablar: FC Bayern de Múnich, notas y valoraciones individuales del partido de vuelta contra el Atalanta de Bérgamo

Dada la tranquila situación inicial, el entrenador Vincent Kompany, como era de esperar, rotó a gran escala. Por suerte para él, contaba entre otros con Harry Kane, que últimamente había estado algo tocado, y que adelantó al FC Bayern con un penalti (25’) —¡aunque, inusualmente, no lo convirtió hasta el segundo intento!

Tras el descanso, volvieron a marcar Kane (54'), Lennart Karl (56') y Luis Díaz (70'), antes de que Lazar Samardzic anotara el gol del honor para el Atalanta (85'). En cuartos de final, el FC Bayern se enfrentará al Real Madrid: primero a domicilio, el 7 u 8 de abril, y una semana después se disputará el partido de vuelta en Múnich.

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